Украинский теннисист Долгополов поднялся на 17-е место в рейтинге АТР

В Топ-100 списка по-прежнему входят два украинских теннисиста, сообщает официальный сайт АТР.

Лучший теннисист Украины Александр Долгополов поднялся на четыре ступени и стал 17-й ракеткой мира. Сергей Стаховский сохранил прежнюю 79-ю позицию.

Во второй сотне мирового рейтинга также два украинских теннисиста. Илья Марченко поднялся на 12 позиций и занял 170-е место, Денис Молчанов, поднявшись на шесть пунктов, расположился на 191-й строчке.

Что касается десятки сильнейших игроков мирового рейтинга, то их изменения не коснулись. На вершине рейтинга по-прежнему находится сербский теннисист Новак Джокович, который опережает испанца Рафаэля Надаля на 460 очков. На третьем месте находится Роджер Федерер (Швейцария).

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов обновляется раз в неделю по понедельникам.