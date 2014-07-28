Украинки завоевали семь медалей на женском чемпионате Европы по боксу

В итальянском Ассизи завершился чемпионат Европы по боксу среди женщин, молодежи и юниоров, на котором сборная Украины завоевала семь наград.

Украинки завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины. Золотую награду завоевала Валерия Манчак (Харьков, весовая категория 57 кг.). Серебро на счету Карины Ворониной (Днепропетровск, 52 кг.), Анастасии Станкевич (Киев, 81 кг.) и Ирины Винник (Ивано-Франковск, +81 кг.). Бронзу завоевали Анна Ростопчина (Волынская обл., +80 кг.), Анна Охота (Полтава, 51 кг.), Анна Белоус (Ровно, 69 кг.) Чемпионат Европы проходил в Италии с 22 по 27 июля.

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