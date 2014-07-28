Чемпионат Премьер-лиги в ближайшие два сезона будет проводиться с участием 14 команд

Согласно утвержденному формату, последняя команда по итогам сезона покинет Премьер-лигу, ее в следующем соревновательном году заменит один представитель ПФЛ (второй по счету дивизион отечественного футбола), сообщает официальный сайт ПЛ.

Эти соревнования будут проводиться в два круга и будет состоять из 26 туров.

Дополнительные игровые нагрузки команды будут получать, принимая участие в Кубке Украины. Ведь в новом сезоне, начиная с 1/8 финала и до 1/2 финала включительно, каждый этап турнира будет состоять из двух матчей (дома, на выезде), а участники будут поделены на «сеяных» и «несеяных».

План-календарь нового сезона предусматривает проведение последнего 26-го тура 24 мая, а финал Кубка Украины назначен на 30 мая.

Зимняя пауза в чемпионате продлится с 30 ноября 2014 года (команды участники 1/4 финала КУ сыграют первые матчи этой стадии соревнований 3 декабря) по 27 февраля 2015 года. 29 ноября состоится 14-й тур соревнований ПЛ, а 28 февраля - 15-й тур.