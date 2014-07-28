Огонь II Юношеских Олимпийских игр отправился по Украине
По традиции, которая инициирована Национальным олимпийским комитетом Украины, в знак поддержки наших олимпийцев перед началом главных стартов четырехлетия по всей стране шагает эстафета олимпийского огня и происходят церемонии поднятия государственного флага и флага НОК Украины.
Не стали исключением и II летние Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ), которые пройдут в китайском Нанкине, сообщает пресс-служба НОК.
26 июля символическая эстафета взяла старт на Ахилловом Дроме (современная Тендровская коса, Херсонская область), где в древние времена проводились спортивные игры - Ольвийские агоны, включавшие в себя атлетические состязания и бег колесниц. Как и в древности, жрицы с помощью солнечных лучей сумели зажечь факел с олимпийским огнем, чтобы затем передать его во все уголки Украины.
Первыми огонь получили призеры олимпийских игр Сергей Кирсанов (гребля на байдарках и каноэ) и Елена Петрова (биатлон).
Активными участниками мероприятия стали дети из Луганской и Донецкой областей, которые сейчас отдыхают и оздоравливаются в лагере «Ласточка». В завершение спортивного праздника юные олимпийцы выпустили в небо сине-желтые шарики, которые символизируют мир и единение всей Украины.
Сейчас факел с олимпийским огнем отправился в путешествие по территории Украины, чтобы уже 6 августа во время церемонии проводов нашей сборной на Юношеские Олимпийские игры в Нанкин финишировать в Киеве.
Юношеская Олимпиада состоится в Китае с 16 по 28 августа.