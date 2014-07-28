Американский супертяж Дженнингс: "У Пулева недостаточно инструментов для победы над Кличко"

Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

В частности, Дженнингс отметил: "Я думаю, что у Пулева недостаточно инструментов для победы над Владимиром. Думаю, для Кличко это будет легкий бой. Пулев не впечатлил меня в бою с Томпсоном, хотя и победил его. Да, у него хороший джеб, но у Владимира ничуть не хуже".

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко начал подготовку к бою с обязательным претендентом по версии IBF Кубратом Пулевым 25 июля.

Первый этап подготовки к бою с болгарской «Коброй» проходит в США под руководством тренера Кличко Джонатона Бэнкса. «Джонатон и я продолжаем совершенствовать технику Эмануэля Стюарда, взятую за основу для моих боевых навыков» - отметил Владимир.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

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