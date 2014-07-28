Блохин не имеет права требовать компенсацию от "Динамо" за расторжение контракта

В контракте четко указано, что тренер не имеет права требовать компенсацию от клуба за досрочное расторжение контракта, сообщает еженедельник "Футбол".

В частности, в контракте указано: "19. Главный тренер может быть освобожден с занимаемой должности по истечении защищенного периода, а данный контракт расторгнут по инициативе Клуба до окончания срока его действия без каких‑либо денежных выплат:

а) в случае систематического невыполнения Главным тренером без уважительных причин обязанностей, возложенных на него данным контрактом, или в случае низкого уровня подготовки команды, несогласованных моментов невыполнения результатов;

б) в случае неоднократного невыполнения задач, указанных в п. 4 данного контракта (завоевания командой «Динамо» (Киев) титулов Чемпиона Украины, а также завоевание Кубка Украины в сезонах‑2013/14, 2014/15 и 2015/16 гг.; выхода в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА сезонов‑2012/13, 2013/14, 2014/15 и 2015/16 гг., с последующим выходом из группы Лиги чемпионов, как минимум, в Лигу Европы УЕФА).

20. Стороны договорились, что при расторжении данного контракта в любом из случаев, указанных в пп. 16, 18 и 19, Стороны не будут иметь друг к другу каких‑либо претензий (в том числе финансовых)".

Суркис посоветовал Блохину изучить математику (вопрос взаимоотношений президента клуба с тренером обсуждается с 1 мин. 50 сек.)

Кроме того, стало известно, что Олег Блохин зарабатывал в "Динамо" 1,5 миллиона долларов в год, которые он получал 11-ю платежами.

Были предусмотрены и премиальные за особые достижения команды - за победу в чемпионате Украины – 1 миллион долларов; за 2-е место и выход в групповой турнир ЛЧ – 1 миллион долларов; за выход в четвертьфинал ЛЧ – 500 тысяч долларов; за выход в полуфинал ЛЧ – 1 миллион долларов; за выход в финал ЛЧ – 1,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Олег Блохин требует от киевского «Динамо» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 3,6 миллионов долларов.

Блохин был назначен главным тренером киевского "Динамо" 25 сентября 2012 года. За время его тренерской работы в клубе, «Динамо» впервые не смогло занять даже второе место в чемпионате Украины, заняв третью строчку в сезоне 2012/2013. За полтора года работы Блохин не сумел выиграть ни одного трофея, набрав в чемпионате Украины лишь 63% возможных очков, что является 2-м результатом «с конца» среди тренеров киевского «Динамо» за время независимой Украины. Также, Блохин поставил антирекорд по количеству поражений в чемпионате, тренируя «Динамо» — 12 поражений в 44 матчах. При этом, предыдущий антирекорд принадлежал Йожефу Сабо, потерпевшему 10 поражений в 117 матчах. 16 апреля 2014 года, сразу после матча чемпионата Украины против донецкого «Шахтёра», проигранного в Киеве со счётом 0:2, Олег Блохин был уволен с поста главного тренера «Динамо» за неудовлетворительные результаты, показанные командой под его руководством.