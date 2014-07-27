"Металлист" выиграл в последнем матче тура УПЛ

В Запорожье завершился последний матч первого тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2014/15, в котором луганская "Заря" на нейтральном поле вынуждена была принимать харьковский "Металлист" и уступила со счетом 1:2.

Судьба матча решилась в середине второго тайма.

Игра в Запорожье изначально проходила с преимуществом номинальных гостей. А на 33-й минуте Денис Кулаков вышел один на один с вратарем соперников Никитой Шевченко и хладнокровно переиграл оппонента.

В начале второго тайма, на 55-й минуте, Кристиан Вильягра удвоил преимущество харьковчан. Впрочем, спустя 10 минут - на 65-й - игрок "Зари" Желько Любенович сократил преимущество харьковчан до минимума. Но, большего "Зари" так и не удалось добиться - 1:2.

Как сообщал УНИАН, ранее в первом туре сезона 2014/15 УПЛ днепропетровский "Днепр" выиграл у донецкого "Металлурга" - 2:0, "Волынь" в Луцке обыграла мариупольский "Ильичевец" - 2:1, "Черноморец" в Одессе разгромил донецкий "Олимпик" - 4:0, ужгородская "Говерла" и львовские "Карпаты" сыграли вничью - 2:2, киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" - 1:0, а донецкий "Шахтер", проведший свой стартовый домашний матч на "Львов-Арене", обыграл запорожский "Металлург" со счетом 2:0.