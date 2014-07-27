"Динамо" - "Ворскла": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Киеве проходит один из центральных матчей первого тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" встречается с полтавской "Ворсклой".

В новый сезон киевляне вступают в роли одной из главных команд-неудачниц прошлого чемпионата, где команда заняла рекордно низкое для себя за всю историю выступлений в УПЛ 4-е место. Вместе с тем, сейчас команда является по мнению специалистов одним из главных претендентов на победу в турнире. По подбору игроков и мотивации киевляне сейчас находятся в наиболее выгодном положении среди всех команд-фаворитов соревнований.

Что касается "Ворсклы", то команда является середняком украинского чемпионата. В прошлом сезоне она заняла 8-е место среди 16 участников. Плюс, сейчас у команды подавленное морально-психологическое состояние, так как накануне в Кременчуге был застрелен мэр города и, по совместительству, президент полтавского клуба Олег Бабаев. Как это бывает в таких случаях, после кончины руководителя может остро встать вопрос дальнейшего существования клуба. Ведь Бабаев славился своей большой преданностью футболу и полтавскому клубу.

Букмекеры считают явным фаворитом игры "Динамо". На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 1,3 к 1, в то время как на ничью - 6 к 1, а на победу полтавчан - 10,5 к 1.

Стартовые составы команд:

"Динамо": 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 9. Безус, 17. Рыбалка, 27. Макаренко Е., 45. Калитвинцев В., 90. Беланда, 20. Гусев О., 22. Кравец.

Запасные: 23. Рыбка, 28. Тремулинас, 5. Вукоевич, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 25. Аруна, 10. Ярмоленко.

"Ворскла": 12. Непогодов, 4. Даллку, 34. Ткачук Е., 17. Чеснаков, 7. Громов, 8. Ткачук А., 15. Дедечко, 23. Сапай, 40. Пердута, 77. Турсунов, 9. Янузи.

Запасные: 31. Богуш, 84. Романчук, 6. Скляр, 10. Маркоски, 11. Кривошеенко, 24. Баранник, 39. Ковпак.

Начало матча в 19.00 по киевскому времени.