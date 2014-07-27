Украинская теннисистка Свитолина выиграла турнир в Баку

В столице Азербайджана завершился теннисный турнир серии WTA, в финале которого украинка Свитолина одолела сербку Бояна Йовановски.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В матче, который продлился 1 час 23 минуты, украинка легко взяла первый сет, но потом с огромным трудом вырвала победу во втором, доказав свое превосходство лишь в решающем гейме - тай-брейке - 6:1, 7:6.

Это уже вторая победа Свитолиной на турнире в Баку. Первый раз украинка выиграла соревнования ровно год назад.