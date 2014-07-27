Украинская теннисистка Свитолина выиграла турнир в Баку
15:41, 27 июля 2014Спорт
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В финале украинка одолела сербку Йоваановски
Элина Свитолина выиграла турнир в Баку во второй раз подряд / bakucup.az
В столице Азербайджана завершился теннисный турнир серии WTA, в финале которого украинка Свитолина одолела сербку Бояна Йовановски.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В матче, который продлился 1 час 23 минуты, украинка легко взяла первый сет, но потом с огромным трудом вырвала победу во втором, доказав свое превосходство лишь в решающем гейме - тай-брейке - 6:1, 7:6.
Это уже вторая победа Свитолиной на турнире в Баку. Первый раз украинка выиграла соревнования ровно год назад.
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