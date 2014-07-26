Черноморец разгромил донецкий Олимпик в первом туре чемпионата Украины

Об этом сообщает официальный сайт одесситов.

У «Черноморца» с первых минут в игру вступили четверо дебютантов и Балашов, проведший прошлый сезон в «Говерле». Обновленную защитную линию составили Зубейко, Сиваков, Тейку и Путраш. В центре поля расположились Ковальчук, Гай и Аржанов, на фланги вышли Шиндер и Балашов. На острие атаки было поручено действовать Фомину. Место в воротах привычно занял Безотосный.

Первый удар по воротам гостей, правда, неточный, нанес на 7-й минуте Сиваков. А еще через минуту Балашов со штрафного открыл счет. Мяч он направил метров с двадцати обводным ударом вокруг «стенки» — 1:0.

«Черноморец» продолжал атаковать, и вскоре Шиндер на левом фланге выцарапал мяч у Одинцова и опасно прострелил в штрафную. Затем Балашов заставил сфолить защитника, а розыгрыш штрафного привел к угловому, после которого мяч чудом не оказался в воротах «Олимпика». Аржанов острой передачей снабдил Балашова, но тот промахнулся. Дончане смогли «показать зубы» лишь на 38-й минуте, когда опасно пробил издали Иса Шериф – выше.

«Моряки» в ответ остроумно разыграли штрафной, но Тейку, чтобы удвоить счет, не хватило буквально нескольких сантиметров. А успех «Черноморцу» пришел после еще одного розыгрыша стандартного положения. Сначала издали смачно приложился по кожаной сфере Ковальчук. Махарадзе с трудом парировал удар. Однако угрозу удалось отдалить лишь на несколько мгновений: после подачи с угла поля Гай головой забил второй мяч.

Начало второго тайма ознаменовалось опасным выходом на ворота Фомина и острым пасом Балашова на Аржанова. И вполне закономерным выглядел третий мяч, забитый «Черноморцем». Последовала резаная передача с правого фланга, Махарадзе сыграл на выходе, но мяч от его рук отлетел к Гаю, который слета вогнал его в сетку.

Потрясающая комбинация удалась «морякам» на 67-й минуте: Балашов, Фомин, Гай передачами в одно касание вывели Аржанова практически один на один с Махарадзе, но хавбеку что-то помешало забить очередной мяч. Прекрасную возможность отличиться упустил Фомин, вышедший один на один с вратарем. В дальнейшем ход игры не изменился: хозяева атаковали, гости сопротивлялись. А уже в компенсированное время дончане сбили в своей штрафной площади Данченко, и Балашов с пенальти установил окончательный счет поединка.

Черноморец (Одесса) - Олимпик (Донецк) - 4:0