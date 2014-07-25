Германия - Украина 2:0. Команда Петракова возвращается домой
23:13, 25 июля 2014Спорт
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В пятницу, 25 июля, юношеская сборная Украины, составленная из футболистов 1995 года рождения провела свой последний матч на стадии группового раунда Евро-2014, который проходит в Венгрии.
Молодежная сборная Украины выбыла из турнира / УЕФА
В этот раз ее соперниками была команда Германии. В этом матче наши ребята уступили со счетом 2:0, сообщает ua-football.com.
В параллельном матче группы В сборная Сербии в конце встречи (Станишев Мандич забил на 90-й минуте) сумела дожать Болгарию (1:0). Таким образом, в полуфинал выходят команды Германии и Сербии.
Голы: Зельке 3, Зельке 66
Германия U-19: Шницлер, Брандт (Локемпер 81), Штендера, Зельке, Езтуналі, Мухтар, Кімміх (Трюмнер 72), Кемпф, Штарк, Хольтхаус, Акпогума (Іттер 77)
Украина U-19: Сарнавский, Александр, Соболь, Коваленко, Маркович, Бєсєдін (Яремчук 75), Банасевич (Белоног 82), Чумак, Танковский (Ткачук 71), Бурда, Качараба
Предупреждения: Соболь 36, Маркович 50, Бурда 77, Штарк 88
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