Германия - Украина 2:0. Команда Петракова возвращается домой

В этот раз ее соперниками была команда Германии. В этом матче наши ребята уступили со счетом 2:0, сообщает ua-football.com.

В параллельном матче группы В сборная Сербии в конце встречи (Станишев Мандич забил на 90-й минуте) сумела дожать Болгарию (1:0). Таким образом, в полуфинал выходят команды Германии и Сербии.

Голы: Зельке 3, Зельке 66

Германия U-19: Шницлер, Брандт (Локемпер 81), Штендера, Зельке, Езтуналі, Мухтар, Кімміх (Трюмнер 72), Кемпф, Штарк, Хольтхаус, Акпогума (Іттер 77)

Украина U-19: Сарнавский, Александр, Соболь, Коваленко, Маркович, Бєсєдін (Яремчук 75), Банасевич (Белоног 82), Чумак, Танковский (Ткачук 71), Бурда, Качараба

Предупреждения: Соболь 36, Маркович 50, Бурда 77, Штарк 88