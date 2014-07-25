"Днепр" победил "Металлург" во Львове со счетом 2:0

В матче на Арене Львов команда Мирона Маркевича обыграла донецкий Металлург со счетом 2:0, пишет спортивное издание Champion.

В первом тайме, как в целом во всей игре, скоростного и зрелищного футбола от обеих команд мы не увидели. "Днепр" чуть больше атаковал. У него стоит отметить удар Матеуса после которого в игру вступил Бандура, а у "хозяев" был момент, когда Прийма пробивал в пустые ворота и оттуда мяч выбил Дуглас.

Было еще несколько полумоментов в этой встрече, но ворота "Металлурга" спасал Бандура, а "металлургам" просто не хватало точности в завершающей стадии атаки.

Во втором тайме "Днепр" полностью переиграл "Металлург". У команды Пятенко моментов в заключительной 45-минутке практически не было. Снова был медленный темп игры, но и этого "Днепру" хватило для двух голов. На 64-й минуте Коноплянка со штрафного положил мяч в верхний угол ворот "Металлурга". После забитого гола Зозуля показал всем футболку с надписью "Ротань - возвращайся".

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На этом "Днепр" не остановился. Их атаки стали более быстрыми, а игроки "Металлурга" уже не успевали за быстрым Матеусом и Коноплянкой, который поймал свою игру. На 71-й минуте Чечер сбивает в штрафной Зозулю и судья ставит пенальти. Хотя за несколько минут до этого рефери Арановский не увидел явную игру рукой Прийми в своей штрафной.

С 11 метров Матеус был метким и сделал счет уже 2:0. После такого результата "Металлург" практически перестал играть. Хотя свой шанс на гол дончане получили, когда уже в добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота "Днепра", но после удара Александре днепропетровцев спасает рука Бойко и перекладина ворот. Итак, счет игры так и не изменился, и Днепр получает вполне логичную победу.