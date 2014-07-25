ФИФА выступила против бойкота ЧМ по футболу 2018 года в России

Об этом говорится в заявлении ФИФА в связи с призывами бойкотировать Чемпионат мира 2018 года по футболу в России из-за ее агрессии в отношении Украины или лишить РФ права на проведение соревнований.

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В документе, обнародованном на официальном сайте организации, отмечается, что ФИФА всегда поддерживает любые мирные и демократические дискуссии. ФИФА подчеркивает, что осуждает любые формы насилия и будет продолжать использовать свои турниры для поощрения диалога, взаимопонимания и мира между народами.

«История показала, что бойкот спортивных событий или политика изоляции или конфронтации не является самым эффективным способом решения проблем», - подчеркивается в заявлении.

В ФИФА отмечают, что мировые чемпионаты обычно привлекают много внимания к принимающим их странам, и это может стать мощным катализатором для конструктивного диалога между народами и правительствами, способствуя положительным социальным изменениям.

«Чемпионат мира по футболу объединяет команды и страны со всего мира, от отборочных до финальных туров в духе честной игры и уважения», - говорится в заявлении.

В ФИФА убеждены, что через футбол в частности и чемпионаты мира, и благодаря международному вниманию можно достичь положительных изменений в мире.

«Но футбол не может рассматриваться как решение для всех проблем, в частности в мировой политике. Мы видели, что Чемпионат мира по футболу может быть силой добра, и ФИФА верит, что так и будет на ЧМ-2018 в России», - сказано в заявлении организации.

Как сообщал УНИАН, 21 июля бывший международный футболист-нидерландец Джон ван хет Схип, который сейчас тренирует футбольную команду в Австралии, призвал бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России в 2018 году.

23 июля заместитель председателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Михаэль Фукс выступил с требованием забрать у России право на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года.