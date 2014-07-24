"Заря" вышла в третий раунд Лиги Европы
23:34, 24 июля 2014Спорт
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Луганская "Заря" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
По сумме двух матчей луганчане победили албанский "Лячі" со счетом 5:1
/ zarya-lugansk.com
/ zarya-lugansk.com
Во втором раунде квалификации команда Юрия Вернидуба уверенно победила албанский клуб "Лячи". 3:0 на выезде и 2:1 в Киеве, сообщает Проспорт.
Столичный матч луганчане проводили при яростной поддержке болельщиков на "Оболонь-Арене", вырвав победу в конце встречи.
Следующим соперником луганчан будет норвежский "Мольде".
Первая игра состоится 31 июля на стадионе "Динамо" имени Лобановского.
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