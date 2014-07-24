"Заря" вышла в третий раунд Лиги Европы

Луганская "Заря" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Во втором раунде квалификации команда Юрия Вернидуба уверенно победила албанский клуб "Лячи". 3:0 на выезде и 2:1 в Киеве, сообщает Проспорт. Столичный матч луганчане проводили при яростной поддержке болельщиков на "Оболонь-Арене", вырвав победу в конце встречи. Следующим соперником луганчан будет норвежский "Мольде". Первая игра состоится 31 июля на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

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