Фабио Капелло запретил футболистам секс, мобилки и выходить из-за стола

Недавно назначенный тренер английской сборной по футболу Фабио Капелло объявил о введении нескольких новых правил, которым игроки обязаны неукоснительно следовать.

"Нам нужно выработать метод работы и поэтому я почувствовал необходимость создания правил. Например, мы все теперь будем есть вместе, вместе выходить из-за стола - в этом проявляется уважение друг к другу", - сказал Капелло на пресс-конференции во вторник.

По данным британских СМИ, среди других правил, введенных новым тренером - запрет на использование мобильных телефонов и на общение с представительницами противоположного пола во время сборов.

"Если правила будут нарушаться, мы проанализируем ситуацию и предпримем соответствующие действия", - цитирует тренера РИА "Новости" .

Отвечая на вопрос журналистов о причинах решения не допускать прославленного полузащитника Дэвида Бекхэма к участию в предстоящем товарищеском матче со швейцарской сборной, Капелло ответил: "Важнее говорить об игроках, которые завтра будут играть, а не о тех, кого не будет".

В соответствии с этим намерением Капелло немало внимания уделил временному капитану команды Стивену Джеррарду.

"Джеррард важен тем, что он способен делиться опытом и вдохновлять игроков. Но я не назову имя постоянного капитана до матча (отборочного турнира чемпионата мира 2010 года) в Андорре", - сказал наставник сборной.

Во время пресс-конференции итальянец Капелло общался с журналистами через переводчика, несмотря на данное им в декабре обещание через месяц выучить английский язык.

"Я буду говорить по-английски, когда буду знать все правильные слова", - пояснил тренер сборной.

Предстоящий в среду товарищеский матч с Швейцарией станет для Капелло первой игрой в качестве наставника сборной Англии. Он пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".