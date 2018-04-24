Премьер-лига: сезон тяжелых испытаний

Нынешний сезон станет одним из самых сложных и тревожных в истории украинского футбола. События на востоке страны, безусловно, не могут не сказаться на «игре миллионов». И самый популярный вид спорта уже корректирует свою жизнь, с учетом сложившихся обстоятельств.

Так, стартовый матч турнира состоится во Львове, где будет принимать своих оппонентов донецкий «Металлург». В выходные, когда пройдут остальные 6 игр тура, Львов также станет центром внимания футбольной общественности. Именно здесь свой стартовый матч проведет и действующий чемпион последних лет, сильнейший клуб страны - донецкий «Шахтер». В общем, пока складывается впечатление, что наиболее удобное положение у местных «Карпат», которые едва ли не половину выездных матчей будут проводить у себя в городе. Наконец, во Львове состоялся и матч-открытие сезона, игра за Суперкубок Украины «Динамо» - «Шахтер».

Серьезные коррективы в жизнь украинских клубов вносит и Европейский союз футбольных ассоциаций. Даже в спокойном и благополучном Днепропетровске, где УЕФА, поначалу, дал добро на проведение матчей, играть уже нельзя. Союз пошел на поводу первого соперника «Днепра» в матчах Лиги чемпионов - датского «Копенгагена» - и перенес игру. В результате, исторический для «Днепра» матч состоится в Киеве.

14 самых стойких

До старта нынешнего чемпионата Украины добрались лишь 14 команд. Причем количество участников соревнований стало известно лишь за пару недель до, собственно, начала турнира. На заседании с участием руководителей клубов ПЛ было принято решение о количестве команд и регламенте соревнований. Который, опять же, впоследствии поменялся.

Любопытно, что обе команды, вылетевшие по спортивному принципу, уже предопределили свою судьбу на годы вперед. Киевский «Арсенал» был обанкрочен владельцем Вадимом Рабиновичем еще зимой, по ходу предыдущего сезона. А симферопольская «Таврия» теперь, судя по всему, не будет играть ни в одном национальном чемпионате. Хотя, в принципе, планов самоликвидироваться у команды не было. Равно как и у середняка ПЛ чемпионата прошлого сезона «Севастополя», также покинувшего украинский чемпионат.

В итоге, выбыло 3 команды из 16-ти, а на замену пришел лишь один донецкий «Олимпик». Между тем, руководство ПЛ готово было принять желающих до последнего момента, но остальные руководители команд Первой лиги решили, что вариться в собственном соку им гораздо выгоднее с финансовой точки зрения. Амбициями было решено пожертвовать. Не вошел в элитный дивизион даже более-менее благополучный, в финансовом смысле, черниговский ФК «Десна».

К слову, 14 команд в элитном дивизионе чемпионата Украины уже выступало в далеком сезоне-2000/01. В те годы Валерию Лобановскому казалось, что внутренний чемпионат мешает успешному выступлению киевского «Динамо» в Лиге чемпионов. А, поскольку слово Лобановского в украинском «футбольном доме» было законом, ФФУ пошла у мэтра на поводу и приняла решение, которое всего лишь через год было признано ошибочным.

Сегодня разница в ситуациях в том, что тогда это была прихоть Лобановского, а нынче – вынужденная мера. Лобановский добивался сокращения количества матчей своей команды на внутренней арене и не думал об остальных.

При 14 участниках чемпионат проводится в 26 туров. Сейчас уже все понимают, что такая цифра для профессиональных клубов неприемлема. Не секрет, что сильнейшие команды Европы проводят за сезон около 60 матчей.

Неслучайно возникла и идея провести чемпионат в два этапа. На первом – двухкруговой турнир в 26 туров. На втором - команды делятся на три группы (1-4, 5-8 и 9-14 места) и снова играют в два круга (аутсайдеры – в один). Однако этот вариант поддержали не все. Сначала его утвердили большинство руководителей клубов – 8 из 14-ти, потом в ФФУ отменили, а окончательное решение приняла Федерация 22-го июля во Львове, перед матчем за Суперкубок Украины – классический чемпионат в два круга (26 туров и никакого второго этапа).

Малое количество игр частично компенсируется тем, что, начиная с 1/8 финала Кубка Украины, команды будут проводить на каждом этапе по два матча – дома и на выезде. Тогда как ранее хозяин поля на каждом этапе определялся жребием, и команды проводили по одному матчу (в случае, если команды из разных лиг, игра проводилась на поле той, что ниже рангом).

Те, кто остался без дома

Предстоящий сезон станет особо тяжким испытанием для четырех клубов, оставшихся без родного дома: луганской «Зари» и трех донецких коллективов – «Шахтера», «Металлурга» и дебютанта ПЛ «Олимпика».

Если еще несколько дней назад казалось, что все команды определились со своими аренами на ближайшее время (как только ситуация стабилизируется – команды тут же смогут вернуться на домашние арены, обещают в ФФУ), то, как оказалось позднее, подковерная борьба только набирает обороты.

«Шахтеру», видимо, было бы намного приятнее играть свои матчи в Харькове на ОСК «Металлист», которую дончане и заявили изначально как домашнюю арену. К тому же, туда легче добраться болельщикам из Донецка (если из Донецка вообще можно выбраться). Но какие-то обстоятельства вынудили команду изменить свои планы. Первый матч сезона она проведет во Львове.

Дебютант элитной лиги «Олимпик» обоснуется на столичном стадионе имени Виктора Банникова, находящемся на территории Дома футбола (ФФУ), а «Металлург», после старта на «Львов-Арене», планирует принимать соперников в Днепродзержинске (Днепропетровская обл). Что касается луганской «Зари», то эта команда местом для проведения домашних поединков избрала Запорожье.

А ведь есть еще «Ильичевец». В Мариуполе сейчас, вроде бы, спокойно, но соперники наотрез отказываются туда ехать из соображений безопасности. В частности, матч первого тура нового сезона между «Ильичевцем» и луцкой «Волынью» состоится в Луцке, а игра третьего тура – «Ильичевец» - «Черноморец», в Одессе. Соответственно, матчи второго круга этих команд пройдут в Мариуполе. Если ситуация в регионе стабилизируется…

Чем чревато проведение большого количества матчей на нейтральных полях? Во-первых, участники чемпионата оказываются в неравных условиях. Во-вторых, резко снижается зрительский интерес к турниру. А в отношении некоторых матчей, впору говорить о полном его отсутствии. К примеру, очень трудно заставить рядового болельщика из Запорожья посетить календарный матч между луганской «Зарей» и ужгородской «Говерлой». Как следствие, целый ряд матчей будет проходить в камерной обстановке и очень напоминать контрольные игры на тренировочных сборах.

«Беженцы» из Бразилии

Ситуация в Украине не могла не сказаться даже на самых благополучных в финансовом плане клубах. Что и произошло.

Неделю назад, посреди тренировочного сбора, после товарищеского матча с французским «Лионом», расположение донецкого «Шахтера» покинули сразу 6 игроков, в числе которых бразильцы Алекс Тейшейра, Фред, Дентиньо, Дуглас Коста, Исмаили и аргентинец Факундо Феррейра. Все они заявили, что уходят из клуба из-за ситуации в Украине, и потребовали разрыва контракта. Эта новость взорвала трансферный рынок. Все-таки лидер украинского футбола и завсегдатай Лиги чемпионов «абы кого» покупать не будет. Игроки известные, с именем, и в Европе вполне могут пригодиться.

Разумеется, на поводу у них никто в клубе не пошел. Экстравагантный Луческу заявил, что у игроков «агент-мафиози». Президент клуба Ринат Ахметов был менее эмоционален, но отреагировал не менее жестко: «Шесть игроков команды не приехали. Не исключаю, что эти игроки вернутся в команду быстро, а некоторые из них – завтра. У игроков контракт, который они обязаны выполнять. Если они не приедут, то, думаю, пострадают, в первую очередь, они. У каждого из них есть прописанная сумма отступных, а это - десятки миллионов евро».

Как бы там ни было, единственным, кто «одумался», на данный момент, является Фред. Остальные ставят под большой удар свое спортивное будущее, полностью доверяя судьбу своим агентам.

Пострадали и другие коллективы. Из «Металлиста» сбежали Соса, Гомес и Кристальдо, из «Зари» - Боли. И, чем больше будут продолжаться боевые действия на востоке Украины, тем вероятнее риск, что мы будем слышать истории о новых «беженцах» украинского футбола.

Фавориты и все остальные

Круг фаворитов УПЛ и, соответственно, их количественный состав, не изменился. Вот только расстановка сил внутри «большой четверки» теперь иная. Если раньше мы говорили о «Шахтере» и всех остальных, то теперь преимущества перед стартом нет ни у одной из команд. Ситуация с домашними матчами в Харькове уровняла «Шахтер» с другими фаворитами чемпионата.

Но дело здесь не только в Харькове. Проблема и в самом «Шахтере». Его последнее чемпионство оказалось самым сложным за несколько лет, а сезон-2013/14 стал, однозначно, худшим, с точки зрения качества игры при тренере Мирче Луческу.

Причин этому несколько. Во-первых, перед прошлым сезоном «Шахтер» потерял многолетних лидеров. Во-вторых, адаптация новичков затянулась. И, в-третьих, печальные события на востоке страны не могли пройти мимо команды. И уже привелик потере (пока - временной) игроков. Особенно они влияют на бразильцев, которые просто не созданы для того, чтобы играть в подобных условиях. Многие из них оказались перед выбором: либо хорошие контракты в неспокойной Украине, либо смена обстановки с неминуемой потерей в деньгах.

Очевидно, что состав «Шахтера» в новом сезоне будет более украинским. Об этом можно судить по летним приобретениям донецкого клуба, где компанию целой группе игроков с украинскими паспортами составил только один бразилец – Марлос из «Металлиста».

Непрерывное пятилетнее пребывание «Шахтера» на чемпионском троне имеет все шансы оборваться. Кто же взойдет на вершину? Главным последователем «Шахтера» сейчас выглядит «Днепр». Именно этот клуб в прошлом чемпионате дольше остальных выдерживал конкуренцию с дончанами. Хотя и у «Днепра» есть несколько системных проблем. Основная из них – смена главного тренера. После четырех лет с Хуанде Рамосом, «Днепру» придется привыкать к тренерским методам работы Мирона Маркевича. Как сложатся дела у ведущего, на данный момент, украинского специалиста на новом месте – не знает никто.

Также непонятно, кто заменит Жулиано и, вероятнее всего, капитана команды Руслана Ротаня, имеющего большой авторитет в коллективе, вожака и лидера раздевалки. А ведь находить качественных исполнителей на стороне для украинских клубов сейчас невероятно сложно. Одно дело – подписать Лео Матоса из «Черноморца», и совсем другое – Банегу из «Валенсии». Если первый на предложение «Днепра» без колебаний согласился, то второй, после длительных раздумий, переезжать в Украину не захотел. Впрочем, есть шанс, что Ротань все-таки останется в днепропетровском коллективе. На ближайшее время у него запланирована встреча с руководством клуба.

В отношении «Металлиста» существуют большие сомнения, что до закрытия трансферного окна команда сохранит свой нынешний состав. Многие игроки вернулись из аренды (в том числе и Соса), но, параллельно с подготовкой к сезону, они ищут другие варианты для продолжения карьеры. Уже традиционной для харьковчан является проблема весьма посредственного уровня украинских исполнителей. Переход Кулакова из «Днепра» решить ее никак не может. Скорее всего, «Металлист» будет хорош на определенных участках турнирной дистанции, но на весь чемпионат команду, как обычно, не хватит.

Благоприятная, с точки зрения перспектив на чемпионство, ситуация у киевского «Динамо». Если тренер киевлян Сергей Ребров сохранит те положительные тенденции, которые наметились в команде под занавес минувшего сезона, шансы киевлян будут очень высокими. Речь идет об атмосфере, о взаимном доверии в коллективе, о тактических новшествах. Пока что «Динамо» покинул только Браун Идейе, но, при наличии Демьерси Мбокани, эта потеря несущественна. В любом случае, по украинским меркам, состав «Динамо» прекрасно укомплектован (лучше, чем у других). Остается только грамотно распорядиться возможностями игроков.

Ключевым фактором в пользу «Динамо» должна стать мотивация. Столичный клуб изголодался по большим победам и, как никто, мечтает прервать гегемонию «Шахтера». Прекрасно мотивирован и Сергей Ребров – он понимает, что другого такого шанса у него может и не быть.

Стоит сказать несколько слов и о единственном новичке украинского чемпионата - донецком «Олимпике». Клуб довольно экзотический хотя бы по той причине, что вместе с ним мы получим первого в истории УПЛ играющего президента. В августе Владислав Гельзин отпразднует свой 41-й день рождения, но желание поиграть в футбол на высоком уровне от этого только сильнее. Интересно, что тренирует команду 35-летний Роман Санжар, ставший самым молодым наставником Премьер-лиги. Серьезного усиления «Олимпик» не планирует, так как у клуба элементарно нет для этого возможностей. Команда будет выступать тем же составом, что и в Первой лиге, а ее девизом, вероятнее всего, станет известный олимпийский принцип «Главное не победа – а участие».

…Украинский сезон стартовал во вторник матчем за Суперкубок. Многолетние лидеры отечественного футбола – «Динамо» и «Шахтер» выдали яркий и весьма насыщенный событиями матч, где в концовке сильнейшим все-таки оказался «Шахтер» - 2:0. Примечательно, что отсутствие шестерых бразильцев (к тому моменту еще не вернулся Фред), никак не сказалось на боеспособности коллектива. Наоборот, желание воспользоваться моментом и показать себя, лишь добавило новых ярких красок команде. И, в конце концов, она добилась результата в игре с принципиальнейшим соперником.

Продолжение следует…

Кирилл Стадниченко