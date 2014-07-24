ЧМ по фехтованию в Казани: Украина шестая в общемедальном зачете

Золотую индивидуальную награду завоевала саблистка Ольга Харлан, индивидуальную бронзу взяла шпажистка Яна Шемякина, а команда украинских саблисток в составе Ольги Харлан, Ольги Жовнир, Алины Комащук и Елены Ворониной выиграла бронзу.

По итогам чемпионата мира в Казани лидерами мирового фехтования 2014 стали стразу две страны – Италия и хозяйка чемпионата Россия. В активе обеих держав по три золота, одному серебру и четыре бронзы. На третье место медального зачета вышла Франция, так же завоевавшая три золота и одно серебро, однако всего на одну бронзу не дотянувшая до лидеров – Италии и России.

Украина же, пропустив вперед США и Германию, взявших по одному золоту и одному серебру, остановилась на шестой позиции общемедального зачета.