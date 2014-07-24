ЧМ по фехтованию в Казани: Украина шестая в общемедальном зачете

13:35, 24 июля 2014
Спорт
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Одно золото и две бронзы привезли украинские фехтовальщики с чемпионата мира 2014, который проходил с 15 по 23 июля в столице Татарстана Казани.

Харлан в Казани принесла Украине золото / nffu.org.ua

Золотую индивидуальную награду завоевала саблистка Ольга Харлан, индивидуальную бронзу взяла шпажистка Яна Шемякина, а команда украинских саблисток в составе Ольги Харлан, Ольги Жовнир, Алины Комащук и Елены Ворониной выиграла бронзу.

По итогам чемпионата мира в Казани лидерами мирового фехтования 2014 стали стразу две страны – Италия и хозяйка чемпионата Россия. В активе обеих держав по три золота, одному серебру и четыре бронзы. На третье место медального зачета вышла Франция, так же завоевавшая три золота и одно серебро, однако всего на одну бронзу не дотянувшая до лидеров – Италии и России. 

Украина же, пропустив вперед США и Германию, взявших по одному золоту и одному серебру, остановилась на шестой позиции общемедального зачета.

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