UEFA определил место проведения матча Лиги чемпионов между "Днепром" и Kopenhagen

UEFA запретил вице-чемпионам Украины проводить этот матч на "Днепр-Арене". Вместо этого в UEFA приняли решение, что первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Днепр" и Kopenhagen сыграют на НСК "Олимпийский" в Киеве, передает "Проспорт".

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Игра начнется в19.00 30 июля. Ответный матч состоится 6 августа в Копенгагене.

Напомним, UEFA на прошлой неделе разрешил днепропетровской команде принимать матчи Лиги чемпионов на своем стадионе, однако руководство датского клуба обратились в UEFA с просьбой перенести игру из Днепропетровска. Cегодня чиновники UEFA удовлетворили эту просьбу.