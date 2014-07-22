Шахтер снова победил Динамо в напряженной битве за Суперкубок Украины

Оба мяча "горняки" забили в конце встречи вследствие индивидуальных ошибок футболистов "Динамо", сообщает Проспорт.

На 75-й минуте Александр Гладкий выиграл борьбу у Драговича и Данило Силвы, на замахе убрал Шовковского и забил в пустые ворота. А на третьей компенсированной минуте Марлос в штрафной обыграл двух защитников и пробил мимо голкипера в сетку.

Уже в выходные стартует новый чемпионат. "Шахтер" в первом туре играет с запорожским "Металлургом".

"Динамо" принимает "Ворсклу".

Добавим, что "Шахтер" в третий раз победил "Динамо" в матчах за Суперкубок. У киевлян четыре победы в "классическом".

Шахтер (Донецк) - Динамо К (Киев) - 2:0

Голы: Гладкий, 75 (1:0); Марлос, 90 +3 (2:0).

Предупреждения: Илсиньо, 24; Адриано, 82; Степаненко, 85 - Беланда, 24; Силва, 30; Ярмоленко, 51; Безус, 61; Мбокани, 80.

Шахтер: Антон Каниболоцкий, Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Илсиньо, Тайсон, (Ромеро Марлос, '86), Фернандо, (Сергей Болбат, '73), Тарас Степаненко, Александр Гладкий, Луис Адриано

Динамо: Александр Шовковский, Александр Драгович, Данило Да Силва, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Роман Безус, (Лукман Аруна, '79), Владислав Калитвинцев, (Олег Гусев, '68), Сергей Рыбалка, Андрей Ярмоленко, Юнес Беланда, (Артем Кравец, '84), Дьемерсі Мбокани