"Динамо" и "Шахтер" готовятся к матчу за Суперкубок Украины

На "Арене-Львов" в матче "Шахтер" - "Динамо" сегодня определится победитель Суперкубка Украины, сообщает ТСН.

Игра начнется в 21:00.

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