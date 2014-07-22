"Динамо" и "Шахтер" готовятся к матчу за Суперкубок Украины
14:41, 22 июля 2014Спорт
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Сегодня стартует новый футбольный сезон в Украине.
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На "Арене-Львов" в матче "Шахтер" - "Динамо" сегодня определится победитель Суперкубка Украины, сообщает ТСН.
Игра начнется в 21:00.
Читайте такжеУбежать игроков "Шахтера" соблазнил агент-мафиози - ЛуческуВпервые в истории матч за Суперкубок примет Львов. Ранее пять раз игра проходила в Одессе, дважды в Полтаве и по одному разу в Сумах, Запорожье и Луганске.
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