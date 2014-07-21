Сбежавших игроков "Шахтера" соблазнил агент-мафиози - Луческу

Об этом заявил тренер горняков Мирча Луческу в интервью Сегодня.

Напомним, игроки "Шахтера" Тейшейра, Дуглас Коста, Фред, Дентиньо, Исмаили и аргентинец Феррейра после субботнего товарищеского матча с "Лионом" (1:4) во Франции исчезли из расположения команды. Основание — им страшно лететь в Украину ввиду событий в стране, в частности, сбитого над нашим небом "Боинга". Поэтому во Львов на поединок с "Динамо" "Шахтер" прилетел вчера без шестерки беглецов.

Читайте такжеАхметов исключает участие "Шахтера" в Премьер-лиге без гарантий безопасности - помощник Луческу "Это не желание игроков, это "работа" агентов. За несколько часов до начала матча с "Лионом" объявился Киа (британский агент иранского происхождения Киа Жоорабхян. — ред.). А после игры, в два часа ночи, он забрал наших игроков. Очень талантливых — Тейшейру, Дугласа, Фреда. Другие не так важны. Он хотел сделать то же самое с Адриано, Илсиньо, Марлосом, Тайсоном. Но они отказались. Его цель — сделать футболистов свободными агентами, чтобы заработать денег. Это неправильно. Это алиби. Он хочет использовать ситуацию в стране и взять игроков бесплатно. Но у них есть контракты. У Феррейры другой агент. Но он тоже хочет воспользоваться ситуацией", - рассказал Луческу.

По его мнению, шансы на возвращение строптивых игроков есть.

"Посмотрим. Был уже пример с Илсиньо после выигрыша Кубка УЕФА - то же самое. Уйдя из "Шахтера", он играл за аматоров, в четвертом дивизионе Бразилии. Потом суд Лозанны принял решение о том, что он должен клубу 4 млн евро. Потом он извинился, сказал, что хотел бы вернуться, и сейчас он очень хороший игрок. Этот Киа - мафиози. Он будет продолжать делать то же самое в контексте Бернарда", - заявил Луческу.

По его словам, "ситуация неприятная, потому что все произошло в последний момент".