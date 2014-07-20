Украинка Шемякина - бронзовый призер ЧМ по фехтованию на шпагах

К золотой медали саблистки Ольги Харлан присоединилась бронза, которую в копилку Украины положила олимпийская чемпионка Лондона 2012 шпажистка Яна Шемякина, сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

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В 1/32 финала Яна обыграла мексиканку Алежандру Тиран (15:8), далее выбила из борьбы своюю подругу по команде Елену Кривицкую (14:13), после одержала победу над япокой Аякой Шимоукава (6:4), а четвертьфинале победила спортсменку из Гонконга Ман Вай Конг (9:8).

В полуфинале соперницей Яны стала итальянка Росселла Фьяминго. Основные три трехминутки завершились вничью 12:12, а в дополнительном периоде победный укол на счету Фьяминго.