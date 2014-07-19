Сборная Украины сыграла вничью с Сербией на старте Евро-2014

В Венгрии стартовал чемпионат Европы по футболу среди команд до 19 лет. В первом матче турнира встречались сборные Украины и Сербии.

Игра закончилась со счетом 1:1. "Проспорт" вел онлайн-трансляцию из Дьора.

Наши футболисты забили уже на первой минуте. Коваленко с углового подал в центр штрафной, а Бурда головой поразил угол ворот.

Однако сербы быстро отыгрались. Тоже угловой. Наши защитники проиграли борьбу в воздухе Максимовичу и 1:1.

До конца первого тайма у сербов было несколько полумоментов. А вот у ворот Райковича было спокойно.

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Второй тайм прошел при полном преимуществе сербской команды, но футбольное счастье сегодня было на нашей стороне. Трижды Богдан Сарнавский спасал наши ворота после опасных ударов сербов. Дважды сербы били в перекладину.

У ворот соперника можно вспомнить разве что удар с пяти метров. Но Чумак пробил в одного из защитников, которые стояли в воротах.

В конце встречи сербы подсели, но наши футболисты не провели ни одной опасной атаки.

Матчи второго тура состоятся 22 июля. Украина играет с Болгарией (онлайн-трансляция в 22:00). Сербия играет с Германией.

Отметим, что первые три команды из группы получат путевки на чемпионат мира-2015.