ЧМ 2014 Казань: Ольга Харлан одержала "золотую" победу

Об этом сообщает сайт Национальной федерации фехтования Украины.

Без особых проблем победив японку Мами Итон (15:9), кореянку Джису Юн (15:10), тунисску Аззу Бесбес (15:7) и россиянку Софью Великую (15:9), Ольга Харлан прошла в полуфинал, где ее ждала еще одна хозяйка турнира Екатерина Дьяченко. Именно эту спортсменку Ольга победила в финале прошлогоднего чемпионата мира в Будапеште и в финале Чемпионата Европы 2014 в Страсбурге. Впрочем, в отличие от Страсбурга, сегодня победа далась Ольге несомненно легче – ни разу украинка не позволила своей оппонентке вырваться перед, и на минутный перерыв соперницы уходили со счетом 8:2 в пользу Харлан, а завершился поединок со счетом 15:7.

В финале Ольге противостояла двукратная олимпийская чемпионка американка Мариэль Загунис. Наверное, это был самый интересный и самый напряженный поединок за весь сегодняшний день, ведь соперницы были фактически равны по силам. За бой лидер менялся три раза, однако серьезно за дело Ольга взялась только тогда, когда на табло загорелся счет 11:11. Тут нашей спортсменке удалось окончательно захватить инициативу и больше не выпускать ее из своих рук, позволив себе ошибиться всего лишь раз. Итог финального боя - 15:12 в пользу Харлан и первая медаль в копилке Украины на Чемпионате Мира 2014 в Казани.

Еще три украинки, которые сегодня так же защищали честь нашей страны, сложили оружие в 1/32 финала. Елена Кравацкая уступила россиянке Софье Великой (11:15), Елена Воронина проиграла венгерке Норе Гарам (8:15), а Ольга Жовнир не справилась с россиянкой Диной Галиакбаровой (11:15)

Параллельно с женскими соревнованиями за награды чемпионата мира сражались мужчины саблисты. Тут титул сильнейшего спортсмена планеты завоевал россиянин Николай Ковалев, который в полуфинале обыграл румына Тибериу Долничяну (15:9), а в финале одержал победу над корейцем Бонгилом Гу (15:7). Вторую бронзовую награду завоевал Алексей Якименко (Россия).

Что же касается украинских спортсменов, то Дмитрий Бойко и Евгений Стаценко завершили борьбу в 1/32 финала. Бойко проиграл итальянцу Альдо Монтано (6:15) , а Стаценко уступил немцу Максу Хартунгу (5:15) . На ступень дальше товарищей по команде удалось продвинуться Андрею Ягодке и Дмитрию Пундику. В 1/16 финала Ягодка уступил будущему обладателю бронзовой награды чемпионата мира Алексею Якименко (12:150, а Пундик, как и Стаценко, не справился с Хартунгом (14:15).