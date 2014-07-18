Саблистка Ольга Харлан победила россиянку и вышла в финал чемпионата мира

Об этом сообщает РИА Новости.

Харлан выиграла со счетом 15:7. В финале она встретится с американкой Мариэль Загунис, которая победила другую россиянку Яну Егорян в другом полуфинале.

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Чемпионат мира проходит в Казани с 15 по 23 июля.