Шотландия хочет перехватить Евро-2012 у Украины

Футбольная ассоциация Шотландии намерена предложить свою кандидатуру на проведение чемпионата Европы 2012 года, если УЕФА отберет это право у Украины и Польши. На прошлой неделе УЕФА подвергла критике ход подготовки к Евро в двух странах и призвала их ускорить ее и предъявить реальные сдвиги в этом вопросе.

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Шотландии Гордон Смит подтвердил намерения его организации предложить УЕФА свою кандидатуру. Изначально Шотландия готовилась подавать заявку на проведение Евро-2016.

"Мы намерены вместе с правительством изучить вопрос стоимости реконструкции наших стадионов и общих расходов на чемпионат Европы", - добавил Смит.

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