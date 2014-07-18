8 украинских шпажистов продолжат борьбу за медали на ЧМ в Казани

Как у мужчин таки и у женщин в 1/32 финала Украина будет представлена полным составом – по четыре спортсмена.

Читайте такжеНа чемпионате мира по фехтованию Украину представят 25 спортсменовЯна Шемякина и Богдан Никишин не принимали участия в предварительном туре соревнований, так как входят в топ-16 спортсменов мирового рейтинга, зато остальным украинцам пришлось не только фехтовать в группе, но и провести по одному бою в 1/64 финала. На этой стадии соревнований Анфиса Почкалова одержала победу над израильтянкой Полиной Милентиев (15:10), Елена Кривицкая победила венесуэлку Марию Мартинес (15:12), а Фейби Бежура выиграла у таньваньской спортсменки Жо-Тинг Хсу (13:11). У мужчин Максим Хворост победил поляка Марселя Бас (15:7), Анатолий Герей выиграл у гонконгца Мин Николя Ли (15:9), а Игорь Рейзлин одержал победу над узбеком Олегом Соколовым (15:14).

20 июня наши спортсмены продолжат борьбу за медали. В 1/32 финала пары соперников сложились следующим образом: Яна Шемякина – Алежандра Теран (Мексика), Елена Кривицкая – Джоанна Халлс (Австрия), Фейби Бежура – Диана Шер (Австрия), Анфиса Почкалова – Емше Сас (Венгрия), Богдан Никишин – Фидель Феррет Феррер (Куба), Игорь Рейзлин – Парк Саньян (Корея), Анатолий Герей – Фальк Шпауц (Германия), Максим Хворост – Казуяцу Минобе (Япония).

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