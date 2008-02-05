Матч Украина-Кипр покажут с отставанием
09:31, 05 февраля 2008Спорт
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Владелец прав запросил 70 000 евро
Товарищеский матч на Кипре телеканал УТ-1 покажет с отставанием более часа
Матч Кипр-Украина, который состоится в среду на Кипре (начало в 18:00) будет показан по УТ-1 в 19:15. Об этом изданию Сегодня сообщил вице-президент Федерации футбола Украины Владимир Лашкул.
Стоимость прав на показ матча для ФФУ составила 20 000 евро, хотя первоначально владелец прав запросил 70 000 евро.
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