Матч Украина-Кипр покажут с отставанием

Товарищеский матч на Кипре телеканал УТ-1 покажет с отставанием более часа

Матч Кипр-Украина, который состоится в среду на Кипре (начало в 18:00) будет показан по УТ-1 в 19:15. Об этом изданию Сегодня сообщил вице-президент Федерации футбола Украины Владимир Лашкул.

Стоимость прав на показ матча для ФФУ составила 20 000 евро, хотя первоначально владелец прав запросил 70 000 евро.