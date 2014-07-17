UEFA устранил возможность игр между командами Украины и России в еврокубках

Об этом написал в своем "Твиттере" спортивный обозреватель Associated Press Роб Харрис.

"UEFA блокирует возможность встречи между украинскими и российскими командами в Лиге Чемпионов и Лиге Европы из-за конфликта между странами", - написал он.

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По мнению обозревателя, это решение "еще раз напоминает", что политика все же присутствует в футболе.