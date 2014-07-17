UEFA устранил возможность игр между командами Украины и России в еврокубках
17:22, 17 июля 2014Спорт
0
На чрезвычайном заседании комиссия UEFA приняла меры, чтобы жеребьевки еврокубков в ближайшем будущем не свели между собой украинские и российские клубы.
УЕФА приняла меры безопасности / uefa.com
Об этом написал в своем "Твиттере" спортивный обозреватель Associated Press Роб Харрис.
"UEFA блокирует возможность встречи между украинскими и российскими командами в Лиге Чемпионов и Лиге Европы из-за конфликта между странами", - написал он.
Читайте такжеЧемпионы Украины и России сыграют в одной группе Кубка УЕФА по футзалуДальнейшая жеребьевка будет спроектирована таким образом, чтобы украинские и российские клубы не могли встретиться друг с другом.
По мнению обозревателя, это решение "еще раз напоминает", что политика все же присутствует в футболе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter