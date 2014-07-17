Сборная Украины потеряла позиции в мировом футбольном рейтинге

В новом рейтинге FIFA, украинская команда опустились на 6 позиций по сравнению с предыдущей версией и заняла 22-е место. Рядом - сборные Эквадора (21-е место) и России (23-е).

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Произошли значительные изменения и в первой пятерке. Победитель чемпионата мира-2014 сборная Германии потеснила Испанию с первого места. Теперь испанцы на 8-й позиции. На второе место поднялся серебряный призер Мундиаля Аргентина, а на 3-е - Нидерланды, победив в матче за третье место на чемпионате Бразилию, и поднявшись сразу на 12 позиций. Пятерку лучших замкнули Колумбия и Бельгия.

Еще один прорыв - у сборной Коста-Рики, которая поднялась на 12 ступенек и заняла 16-е место. Сразу 10 позиций потеряла сборная Англии, заняв 20-е место.

Рейтинг ФИФА:

1 (2) Германия - 1724 очков

2 (5) Аргентина - 1606

3 (15) Нидерланды - 1496

4 (8) Колумбия - 1492

5 (11) Бельгия - 1401

6 (7) Уругвай - 1330

7 (3) Бразилия - 1147

8 (1) Испания - 1229

9 (6) Швейцария - 1216

10 (17) Франция - 1202

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22 (16) Украина - 898