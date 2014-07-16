ЧМ 2014 Казань: состоялись предварительные турниры рапиристов и рапиристок

У женщин в тур прямого выбывания прошли три украинки – Ольга Лелейко, Екатерина Ченцова и Александра Сенюта. По итогу сегодняшнего дня в 1/32 финала их соперницами будут соответственно Юлица Суарес (Венесуэла), Карин Мияваки (Япония) и Анн Сауэр (Германия). Еще одна представительница нашей страны – Елена Шипилова – не смогла преодолеть групповой тур соревнований.

У мужчин Владимир Колтыго, который выиграл 5 поединков из 6, и Клод Юнес, одержавший все победы в группе, прошли в 1/32 финала сразу же, минуя бои в 1/64 финала. А вот Павлу Сирачинскому, проигравшему в группе 2 боя и Андрею Погребняку, который смог одержать всего 2 победы из шести поединков, пришлось сражаться в 1/64 финала. На этой стадии соревнований оба наших спортсмена, к сожалению, выбыли из борьбы – Сирачинский со счетом 13:15 уступил ирландцу Франциску Брендано Кусах, а Погребняк одним уколом проиграл Чи Ка Юнг из Гонконга – 14:15.

Читайте такжеНа чемпионате мира по фехтованию Украину представят 25 спортсменов

Через два дня Владимир Колтыго продолжит свое выступление на чемпионате мира поединком с обидчиком Погребняка Юнгом, а Юнес встретится с датчанином Александром Цоронисом.