Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Элина Свитолина в матче второго круга обыграла вторую ракетку Швейцарии Стефани Фегеле (72-я в мировом рейтинге) со счетом 2:0 (6:0, 6:3), пишет "Сегодня".

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Следующей соперницейукраинской теннисистки станет победительница пары Мисаки Дои из Японии и Аны Конжух из Хорватии.

Выход в 1/4 финала в Стамбуле принес Элине Свитолиной $6175 призовых и 60 очков в рейтинг.