Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
19:36, 16 июля 2014Спорт
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Лучшая украинская теннисистка и 35-я в мировом рейтинге Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Стамбуле, легко переиграв свою соперницу - швейцарку Стефани Фегеле.
фото sapronov-tennis.org
Reuters
Элина Свитолина в матче второго круга обыграла вторую ракетку Швейцарии Стефани Фегеле (72-я в мировом рейтинге) со счетом 2:0 (6:0, 6:3), пишет "Сегодня".
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Следующей соперницейукраинской теннисистки станет победительница пары Мисаки Дои из Японии и Аны Конжух из Хорватии.
Выход в 1/4 финала в Стамбуле принес Элине Свитолиной $6175 призовых и 60 очков в рейтинг.
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