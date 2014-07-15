В Казани начался чемпионат мира по фехтованию
18:02, 15 июля 2014Спорт
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В российской Казани сегодня, 15 июля, стартовал чемпионат мира по фехтованию.
Стартовал чемпионат мира по фехтованию / kzn2014.com
Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.
Турнир открылся соревнованиями саблисток. Украинки Ольга Харлан, Елена Жовнир и Елена Кравацкая встретятся со своими соперницами уже в 1/32 финала 18 июля, тогда же будут разыграны медали.
Всего Украину на соревнованиях будут представлять 25 спортсменов.
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