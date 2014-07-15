В Казани начался чемпионат мира по фехтованию

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

Турнир открылся соревнованиями саблисток. Украинки Ольга Харлан, Елена Жовнир и Елена Кравацкая встретятся со своими соперницами уже в 1/32 финала 18 июля, тогда же будут разыграны медали.

Всего Украину на соревнованиях будут представлять 25 спортсменов.