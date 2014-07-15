Главный тренер сборной Украины (U-19) поставил задачу-минимум - выйти на чемпионат мира

Об этом сообщает официальный портал Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

В частности, Петраков отметил: "Минимальная задача, которую я уже давно поставил перед командой, это попадание на чемпионат мира [среди юношей до 20 лет] в Новой Зеландии в 2015 году".

Характеризуя свою команду тренер отметил: "Неуступчивость, спортивный характер, бойцовские качества, жажда победы и дружный коллектив".

А сравнивая команду со сборной образца-2009, выигравшей турнир в своем возрасте, Петраков отметил: "Не совсем корректно сравнивать эти две команды, так как это разные поколения игроков. Я бы хотел, чтобы в моей нынешней сборной футболистов 1995 года рождения играл Денис Гармаш. Это мой воспитанник".

Говоря о футболистах "Шахтера" выступавших в минувшем сезоне в Юношеской лиге чемпионов, Петраков отметил: "Участие в этом турнире придало им уверенности в себе. Ребята увидели, что могут играть со всеми командами на равных. В Англии они со счетом 1:1 сыграли с "Манчестер Юнайтед" и вышли в 1/8 финала. Это придало им уверенности в игре со сборной Англии, которую мы победили. Также это очень хороший опыт участия в международных соревнованиях, чего нам не хватает".

А рассуждая о том, чему такие турниры, как чемпионат Европы, могут научить молодых футболистов, тренер заметил: "Во-первых, они могут наглядно продемонстрировать, как играют лучшие молодые футболисты Европы. "Они должны учиться у ребят из Европы, потому что у нас много игроков, которые в этом возрасте по тем или иным причинам выпадают из футбола", тогда как футболисты европейских сборных продолжают выступать на высоком уровне. Наверное, должно пройти определенное время, чтобы ситуация поменялась и наши футболисты научились у своих сверстников отношению к футболу. Я хочу, чтобы мои ребята прогрессировали, стали футболистами хорошего европейского уровня и могли выступать в сильных европейских клубах".

Как сообщал УНИАН, юношеский Чемпионат Европы по футболу, где в восьмерке сильнейших команд континента сыграет сборная Украины, пройдет с 19 по 31 июля в Венгрии.