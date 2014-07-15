Украинцы завоевали медаль в миксте на чемпионате Европы по современному пятиборью
На европейском первенстве по современному пятиборью украинские спортсмены пополнили копилку национальной сборной бронзовой наградой.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Авторами четвертой медали для Украины стали Ирина Хохлова и Дмитрий Кирпулянский, которые в смешанной эстафете заняли третью строчку.
Первое место в этой дисциплине занял дуэт из Литвы, второе - представители Великобритании.
Ранее украинка Виктория Терещук завоевала серебро индивидуальных соревнований, а вместе с Ириной Хохловой и Анастасией Спас - серебро в командном первенстве, а Павел Тимощенко принес Украине бронзу индивидуальных соревнований у мужчин.
Отметим, что сегодня на турнире состоится розыгрыш двух последних комплектов наград - в мужской и женской эстафетах.
Чемпионат Европы проходит в венгерском Сехерфехерварше с 10 по 15 июля.