Украинцы завоевали медаль в миксте на чемпионате Европы по современному пятиборью

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Авторами четвертой медали для Украины стали Ирина Хохлова и Дмитрий Кирпулянский, которые в смешанной эстафете заняли третью строчку.

Первое место в этой дисциплине занял дуэт из Литвы, второе - представители Великобритании.

Ранее украинка Виктория Терещук завоевала серебро индивидуальных соревнований, а вместе с Ириной Хохловой и Анастасией Спас - серебро в командном первенстве, а Павел Тимощенко принес Украине бронзу индивидуальных соревнований у мужчин.

Отметим, что сегодня на турнире состоится розыгрыш двух последних комплектов наград - в мужской и женской эстафетах.

Чемпионат Европы проходит в венгерском Сехерфехерварше с 10 по 15 июля.