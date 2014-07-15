Богдан Бондаренко признан лучшим легкоатлетом июня в Европе

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

14 июня на этапе «Бриллиантовой лиги» в Нью-Йорке, Бондаренко победил, повторив рекорд Европы по прыжкам в высоту (2,42 м). Этот результат был недосягаем для всех остальных атлетов континента с 1987 года. Тогда на такую же высоту взлетел швед Патрик Шеберг.

Вторую и третью строчку в голосовании заняли венгр Кристиан Парш (метание молота) и француз Паскаль Мартино-Ляград (110 м с барьерами).

Среди женщин вместе со Шпотаковой (метание копья) в тройку лучших вошли немка Малайка Михамбо (прыжки в длину) и француженка Синди Бийо (100 м с барьерами).

Голосование проводила Европейская ассоциация атлетики. В нем принимали участие эксперты, представители СМИ и болельщики.