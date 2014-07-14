На чемпионате мира по фехтованию Украину представят 25 спортсменов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Тренерский совет Федерации фехтования Украины утвердил состав спортсменов.

В нем присутствуют:

Сабля (женщины): Ольга Харлан, Елена Воронина, Ольга Жовнир, Алина Комащук (только командное первенство), Елена Кравацкая (только личное первенство).

Сабля (мужчины): Андрей Ягодка, Дмитрий Бойко, Дмитрий Пундик, Евгений Стаценко.

Шпага (женщины): Яна Шемякина, Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Фейби Бежура.

Шпага (мужчины): Богдан Никишин, Анатолий Герей, Максим Хворост, Игорь Рейзлин.

Рапира (женщины): Ольга Лелейко, Екатерина Ченцова, Елена Шипилова, Александра Сенюта.

Рапира (мужчины): Андрей Погребняк, Павел Сирачинский, Клод Юнес, Владимир Колтыго.

Казань примет чемпионат мира по фехтованию с 15 по 23 июля. Самый крупный международный спортивный форум собрал сильнейших спортсменов из более 100 стран мира. Фехтовальщики разыграют 12 комплектов наград: в индивидуальных и командных соревнованиях по фехтованию на саблях, шпагах и рапирах.