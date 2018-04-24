ЧМ-2014: время Германии

Чемпионат мира-2014, безусловно, удался как зрелище. Показатель суммарной результативности турнира 4-летней давности в ЮАР здесь был перекрыт еще в 1/8 финала. А пока в плей-офф не пошли друг за другом «сухие» матчи (или те, в которых забивался один гол), средний показатель, на групповой стадии, доходил до 3-х голов за игру. Это может объясняться разными факторами, но, пожалуй, самое правильное, хоть и весьма оригинальное, объяснение связано с особой футбольной атмосферой, которая царит в Бразилии. Страна живет игрой от мала до велика. Что и передалось лучшим футболистам мира. Аура, магнитное поле этого места… Считанные команды играли строго в рациональный защитный футбол. Особенно это проявилось на групповом этапе, где прошли суперзрелищные матчи под всеобщее воодушевление болельщиков и специалистов. Но и в плей-офф, когда многократно повысилась ответственность за результат, многие матчи, даже когда счет на табло был 0:0, оставляли яркое впечатление.

Коллективы, схемы, личности…

Многие команды на этом турнире показали гораздо больше, чем от них ожидали, и заставили посмотреть на себя по-новому. В их числе – Колумбия, Мексика, Чили. Так, например, матч Бразилия – Мексика хоть и завершился 0:0, но прошел с явным преимуществом команды из Северной Америки. Мексиканцы превосходили бразильцев в скорости, мышлении на поле, динамике комбинаций… Любопытно, что сборную Мексики на данный момент тренирует специалист с самой низкой зарплатой среди всех команд-участниц ЧМ – Рафаэль Маркес.

Также яркое впечатление оставил и другой соперник бразильцев – сборная Чили, которой откровенно не повезло в матче стартового раунда плей-офф. А вот сборную Колумбии, в отсутствие травмированного Радомера Фалькао, специалисты еще до старта турнира откровенно «хоронили». Но, уже по ходу ЧМ, оказалось, что «отряд не заметил потери бойца». На роль лидера выдвинулся блеснувший на этом турнире Хамес Родригес, известный болельщикам по выступлениям за португальский «Порту» и французский «Монако». Тем не менее, вряд ли кто ожидал, что он так раскроется на ЧМ. В результате, на фоне Родригеса, о Фалькао все просто забыли.

Но, в итоге, благодаря этим латино– и североамериканским сборным, ЧМ не потерял блеск. Своим выступлением, «эффектом новизны», они восполнили потерю европейских грандов – Испании, Италии, Англии, Португалии. И без грандов, как оказалось, в плей-офф было очень интересно.

Наибольшего же успеха добились так называемые тренерские команды - дисциплинированные, полностью управляемые, где видна тренерская мысль, рука, командная установка. И немец Лев, и аргентинец Сабелья, и голландец Ван Гал строили игру, а команды полностью воплощали их видение футбола в жизнь. Кстати, любопытен и еще один факт про тренеров - три команды, во главе которых стояли самые высокооплачиваемые специалисты, выбыли из числа участников турнира уже после группового турнира – Италия (Чезаре Пранделли) Россия (Фабио Капелло), и Англия (Рой Ходжсон).

Что касается игроков, то этот ЧМ открыл целую группу вратарей, которых широкая публика до этого либо вообще не знала, либо знала понаслышке. Блеснул на этом первенстве вратарь сборной Мексики и «Аяччо» (аутсайдера французской Лиги 1) Гильермо Очоа. Команда дошла до 1/8 финала, проведя 4 матча, в которых пропустила лишь 3 гола. Правда, два из них - в решающий момент, в последние минуты игры 1/8 финала против Голландии. Видимо, сказалось отсутствие опыта игр на таком уровне.

Поразил своей игрой голкипер сборной Коста-Рики и испанского «Леванте» Кейлор Навас. По итогам прошлого сезона, он занял первое место в пяти ведущих европейских национальных чемпионатах по количеству сэйвов. Впрочем, это достижение вряд ли привлекло чье-то внимание. Его клуб далеко не самый громкий, сборная, мягко говоря, не из ведущих. Тем не менее, его игра настолько удивила специалистов, что, до четвертьфинала ЧМ поговаривали: Навас - главный претендент на титул лучшего вратаря чемпионата мира. Ни много ни мало, благодаря ему команда сыграла «на 0» с Англией, Италией и Голландией. Впрочем, главным его призом стало то, что, по итогам ЧМ, контракт с кипером подписала мюнхенская «Бавария». Кстати, говоря о трансферах, можно также упомянуть, что вратарь сборной Чили Браво, также великолепно проведший турнир, в ходе ЧМ подписал контракт с «Барселоной». Не менее ярко себя проявил и аргентинский вратарь Ромеро. Изначально все говорили, что вратарь - слабое звено сборной Аргентины. Тем не менее, он ни разу не подвел команду, благодаря двум шикарным сэйвам выиграл серию пенальти в матче с Голландией, да и вообще сыграл на «ноль» все матчи плей-офф. А в финальной игре с Германией пропустил только в добавленное время, на 112-й минуте, от Марио Гетце. При этом Ромеро - запасной вратарь Монако, который сыграл лишь три матча в прошлом сезоне, поэтому ему катастрофически не хватает опыта игры.

Наконец, этот ЧМ стал последним для группы великих футболистов, с которым олицетворялась игра на протяжении последних 10-15 лет. И для молодого поколения болельщиков эти игроки стали символами любимой игры. Наверняка на чемпионатах мира уже никогда не выступят Буффон, Пирло, Касильяс, Хаби Алонсо, Хави, Иньеста, Вилья, Джеррард, Лемпард, Клозе, Дрогба, Это`О, Форлан и многие-многие другие. Разве что, кто-то из них захочет повторить подвиг вратаря Мондрагон, вышедшего на поле в матче ЧМ в 43 года. Или даже превзойти его рекорд?..

На этом турнире порадовало и качество судейства. Разумеется, невозможно пройти все 64 матча без серьезных сбоев, но, в целом, судьи справились. Главными пострадавшими оказались команда Кот-Д`Ивуара (несправедливый пенальти в игре с Грецией на последней минуте - 1:2) и Боснии и Герцеговины (в матче с Нигерией судья сначала отменил забитый по всем правилам гол Джеко, после чего последовал гол нигерийцев - 0:1). Из-за этих ошибок ивуарийцы и боснийцы лишились места в плей-офф, 1/8 финала. Впрочем, уже в самом плей-офф, судейство было на порядок выше и качественнее. С одним исключением: громкий скандал в матче за третье место, где два из трех голов сборной Голландии были забиты с нарушением правил. А вот к однозначно позитивным решениям можно отнести «революционное» введение видеоповтора. Таким образом, история с не засчитанным голом Марко Девича (матч Евро-2012 Украина - Англия), наверняка, уже никогда не повторится.

Германия – целиком заслуженное золото

Если кто и заслужил победу на этом чемпионате мира так это, безусловно, сборная Германии. Уже по стартовому матчу с Португалией, где был учинен разгром сопернику со счетом 4:0, стало ясно, что немцы настроены очень серьезно. Потом, правда, были три матча из разряда «так себе» – в группе против Ганы (2:2) и США (1:0), и в 1/8 финала против Алжира (2:1 в дополнительное время). Но, как оказалось позже, это было намеренное «замыливание глаз» болельщиков, и представителей команд-соперниц. Сложилось полное впечатление, что тренер Йоахим Лев, уже в первом матче убедившись, что его команда способна на многое, потом специально «притормозил» подопечных, дабы разложить силы по дистанции на все 7 игр.

Крайне существенен и тот факт, что Германия оказалась лучше всех европейских команд готова к адаптации к местному климату. Это было видно даже на фоне сборной Голландии, также прошедшей весь турнир до конца. Все мы прекрасно помним, как голландцам было крайне тяжело в матче с Мексикой. Все дело в том, что на сборную Германии перед началом, да и во время самого турнира, работала целая научная группа, готовившая команду к акклиматизации со всей немецкой педантичностью – диета, режим, нагрузки на тренировках и т.д…

Как тренер экстра-класса, угадал Лев и с составом команды. В частности, изначально болельщики и специалисты решительно не понимали, зачем «Бундестим» понадобился 36-лентний ветеран Мирослав Клозе. Разве что, из уважения к заслугам и сединам ветерана. Ну и, чтобы он побил рекорд Роналду по количеству голов на Мундиалях (перед турниром счет в противостоянии Клозе – Роналду был14:15). К тому же у ветерана за последний год было много травм, да и вообще он провел неудачный сезон. Но тут Лев всех перехитрил. В первых матчах Клозе либо вообще был на скамейке, либо выходил на замену. Может, его используют в качестве джокера? Это было не верное суждение. Лев просто берег его для более важных баталий.

Начиная с ¼, Клое выходил в стартовом составе во всех играх, что подчеркивает, что Лев рассчитывал на него как на основного форварда. Просто, берег до главных матчей. В итоге, получилось, что Клозе и рекорд побил (16 голов), и золото ЧМ выиграл. Впрочем, есть в сборной Германии Томас Мюллер, на счету которого 10 голов за два ЧМ. Такими темпами, он может побить рекорд уже через четыре года, на следующем Мундиале-2018 в России. И еще о Клозе, вернее о приемнике ветерана. В финальном матче ему на замену вышел молодой и суперталантливый Марио Гетце. И так получилось, что именно он забил единственный и решающий гол в этой игре. Символично…

Касательно остальных, многие опасались нестабильной игры вратаря Мануэля Нойера. Но в Бразилии он не допустил ни одного «ляпа». Более того, ему была уготована особая роль – либеро. У немцев защита играет далеко от ворот, ближе к середине поля. При такой схеме, вратарь часто выходит за пределы штрафной. Нойер же, как оказалось, блестяще «читает» игру. Да и умело играет не только руками (в штрафной), но и ногами (за ее пределами). Что он и продемонстрировал в Бразилии, где не допустил ни одного серьезного огреха.

Особая роль принадлежала и Филиппу Ламу. Весь сезон в «Баварии» он играл опорного полузащитника. В сборной Лев также поставил его на это место. Поначалу у игрока явно все не клеилось, но, когда тренер все же принял решение вернуть его на правый фланг обороны, вся командная конструкция, наконец, заработала. Немецкая машина завелась, и остановить ее уже было невозможно. Кстати, это было одно из ключевых решений Лева в масштабах всего ЧМ, принятое уже по ходу плей-офф. В центре же полузащиты без Лама отлично справлялись Бастиан Швайнштайгер и Сами Хедира.

Что же касается конкретных игр турнира – тут особняком, безусловно, стоит матч с Бразилией. Лев настолько хорошо изучил хозяев чемпионата мира и узнал их слабые места, что у пятикратных чемпионов вообще не было никаких шансов. Опять-таки, 7:1 – полностью заслуженная победа. И ни капли преувеличения.

Аргентина – не Месси единым

Касательно сборной Аргентины, перед стартом турнира у большинства специалистов и болельщиков, опять же, возникло ошибочное мнение, что это «команда Месси». ЧМ показал, что Аргентина - абсолютно «тренерская» команда. И очень грустно, что команда со столь яркими атакующими игроками как Месси, Лавесси, Агуэро и Игуаин, играла в неяркий, прагматичный, оборонительный футбол. Впрочем, ожидать чего-то другого от Алехандро Сабельи даже не стоило. Тренер аргентинцев считается учеником великого Карлоса Билардо, выигравшего с «альба-силеста» (небесно-голубыми) ЧМ-1986 и исповедовавшего осторожный прагматичный футбол. И это, когда в составе были не менее (а даже более великие) Диего Марадона и Клаудио Каниджа. От Билардо ученик перенял очень многое, если не все. Когда Сабелья работал с «Эстудиантес», то команда тоже играла исключительно от обороны, что не помешало ей выиграть главный клубный трофей Южной Америки Кубол Либертадорес (аналог Лиги чемпионов УЕФА).

Аргентина долго запрягала. После каждого матча группы, где были далеко не самые грозные соперники, критика в адрес сборной лилась рекой. Тем не менее, когда игра не ладилась, результат обеспечивал Месси. В итоге же, получилось так, что в каждом матче в плей-офф Месси выглядел все инертнее. После тяжелого и неудачного сезона в Барселоне, он явно плохо выглядел и на ЧМ.

Зато, в плане командности, Аргентина с каждым матчем прибавляла. Но вся эта командная игра была полностью нацелена на оборону. Три из четырех матчей плей-офф Аргентина завершила со счетом 0:0, а в игре с Германией гол пропустила лишь на 112-й минуте. В оборонительных схемах главную роль играл опорный полузащитник Маскерано. Месси же «растворился» в абсолютно новых для себя тактических схемах и сник. У него не было возможности творить, как это он делает в «Барселоне». Плюс, он был не в оптимальной форме.

Наконец, многие упрекали Сабелью, что он не взял в команду Карлоса Тевеса из итальянской «Ромы». Его бы уж точно хотели видеть в своей команде многие другие тренеры команд-участниц ЧМ. Но, тренер предпочел сохранить коллективный дух, что было бы проблематично при наличии в составе весьма своенравного Тевеса.

Кстати, о команде. Хоть Месси и носил капитанскую повязку, явным лидером был Хавьер Маскерано. Именно он заводил игроков, был для них вожаком в паре с Сабельей, в то время как Месси «нервно курил в сторонке».

Второе место, скорее всего, был максимум Аргентины. Если бы команда прыгнула выше, это было бы явной несправедливостью по отношению к Германии. Да и мировому футболу, в целом. Все же, футбол не должен быть таким скучным и рациональным, каким его преподносят аргентинцы.

Голландия – очередной киндер-сюрприз от Ван Гала

Говоря об этой команде, также обратимся к прогнозам времен до старта турнира. Если бы 11 июня кто-то сказал, что сборная Голландии займет 3-е место, его бы наверняка назвали сумасшедшим. Тем не менее, команда Луи Ван Гала заняла это третье место. И это исключительно заслуга Ван Гала.

Недоброжелатели многократно называли его сумасбродом, который себе на уме и постоянно конфликтует с ветеранами. Например, такие конфликты сопровождала его работа в немецкой «Баварии» (Мюнхен). Многим же из тех, кто не испытывает негативных эмоций к голландцу, а относится к нему нейтрально, или даже положительно, просто казалось, что его лучшие годы позади, и в памяти всех он останется только творцом знаменитого амстердамского «Аякса» 90-х годов, с пацанами вроде 20-летнего Патрика Клюйверта в составе.

Тем не менее, Ван Гал в очередной раз доказал, кто он на самом деле. Еще до старта турнира всех повергла в шок заявка команды на Мундиаль. Как и ранее было свойственно тренеру, на 80 процентов команда состояла из сплошных «пацанов», практически никому не известных в мире. Даже аналитики тематических футбольных каналов разных стран, внимательно следящих за футболом, констатировали, что об этих игроках из заурядных голландских клубов, явно не лидеров мирового футбола, никто ничего не знает. Исключение составили – Робин Ван Перси, Арьен Роббен, Уэсли Снэйдер, Дирк Кюйт и Робин Де Йонг. В итоге, в эту команду вообще никто не верил даже в самой Голландии. Максимум – 1/8 финала, не более того.

В отсутствие звезд, Ван Гаал сделал ставку на четкую организацию игры, что дало результат. Все началось с разгрома Испании - 5:1, что привело в восторг поклонников Голландии. Но, на этом ЧМ команда предстала очень разносторонней: когда надо умеет обороняться, когда надо - атаковать. Например, в матче с Мексикой, в которой команда до последних минут проигрывала 0:1, а в концовке забила два гола - 2:1.

Кроме того, то, как относились к делу ветераны, перечеркнуло все разговоры о том, что Ван Гаал не может найти общий язык с заслуженными игроками. Все они четко выполняли тренерскую установку, воплощая идеи наставника на поле. Относительно же полуфинала, Голландия точно не проиграла Аргентине по игре. Серию же пенальти большинство болельщиков и специалистов абсолютно справедливо называют лотереей. К тому же, перед этой игрой отравился Ван Перси. Тренер сделал вынужденную замену в овертайме, и ему элементарно не хватило замен, чтобы выпустить на серию пенальти Тима Крула, блеснувшего в этом компоненте игры в предыдущем матче с командой Коста-Рики. А так, кто знает.

Несмотря на то, что команда закончила турнир на мажорной ноте, выиграв по всем статьям у Бразилии – 3:0, Ван Гал был явно недоволен. Как и его подопечные. Было видно, что он хотел пройти весь путь до финала.

В итоге, получилось, что, по результату, в сравнении с ЧМ-2010, голландцы сделали шаг назад (тогда играли в финале), а по качеству игры заслужили абсолютно полноценные «5+». Теперь тренер уходит в МЮ, а его последователю остается в наследство великолепная команда.

Бразилия – главный пшик чемпионата

Сборная Бразилии стала одним из самых больших разочарований турнира, а для местной бразильской публики - и подавно. Причем, команда не впечатляла еще до начала ЧМ, а по ходу турнира это впечатление только усиливалось.

В стартовой игре победа только благодаря «левому» пенальти, откровенно придуманному судьей в матче Бразилия - Ховатия. Потом последовала ничья с Мексикой 0:0, где Мексика оставила о себе гораздо более яркое и сильное впечатление, чем хозяева ЧМ. В первом матче плей-офф - с Чили – бразильцам тоже несказанно повезло. На последних минутах игры мяч, после удара чилийского форварда, попал в перекладину и, в итоге, бразильцы выиграли в серии пенальти. Пожалуй, только победа в матче с Колумбией была одержана по делу и не вызывала никаких вопросов у болельщиков. Но в этом матче бразильцами был потерян единственный игрок-звезда команды – получивший очень тяжелую травму позвоночника Неймар. Плюс, вторую желтую карточку получил Тиаго Силва, который должен был пропустить следующий матч. Эта потеря осталась в тени, в связи с ситуацией с Неймаром, а зря.

Разгромное поражение в следующем матче 1:7 от Германии, произошло не из-за отсутствия Неймара, место которого в нападении, а именно из-за отсутствия Силвы, цементировавшего оборону. Замены ему тренер бразильцев Фелиппе Сколари так и не нашел. Шок для команды распространился и на матч за 3-е место. Хоть Силва и вернулся на поле, это не уберегло хозяев от очередного разгрома – 0:3. В итоге, 1:10 за два матча. А по сумме всех игр турнира – 11:14: хозяева пропустили больше всех на турнире.

Столь слабого состава у Бразилии уже не было давно. Единственная звезда - Неймар. В то время как в 2002-м были Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо, а в 1994-м - Бебто и Ромарио. Здесь же, потенциальные звезды в компанию к Неймару – Фред и Жо – оказались несостоятельны. В итоге, сегодняшняя ситуация такова, что Германия играет в более яркий футбол, а Бразилия – прагматичный. Можно было бы такое себе представить еще лет 10 назад?...

Кстати, еще немного о сомнительной звездности Неймара. Да, он, безусловно, раскрученный игрок, но вот по своим игровым качествам… Перейдя в «Барселону» минувшим летом, он крайне слабо провел сезон. Возможно, всему виной адаптация–акклиматизация и следующий сезон он проведет на порядок выше. Тем не менее, ставить его в один ряд с Месси, Роналду и даже Роббеном еще рановато. Не говоря уже о легендах прошлых лет – Бебето, Ромарио, Ривалдо…

Большие проблемы у бразильцев оказались и с вратарями. Основной из них - Жулио Сезар - играет в команде североамериканской лиги МЛС «Торонто».

Наконец, у бразильцев были явно видны проблемы с мотивацией, что очень удивляет, учитывая «домашний» чемпионат мира. В ходе турнира стало известно, что Давид Луис перешел из английского «Челси» во французский ПСЖ за 50 млн. евро. После чего, два последних матча, игрок, посчитавший свою главную задачу – трансферную – выполненной, провел из рук вон плохо. Любопытно, что, смотря эти матчи, думали арабские шейхи, владеющие ПСЖ и выложившие немалые деньги за нового игрока…

Лучшие из лучших и наоборот

Подводя итоги турнира, УНИАН предлагает вашему вниманию собственную версию символической сборной по итогам турнира, и условной команды-разочарования.

Символическая сборная: Нойер –Лам, Гарай, Хуммельс, Блинд – Маскерано, Швайнштайгер, Кроос – Хамес Родригес, Робен, Мюллер.

Команда-разочарование: Касильяс – Алвеш, Луис, Пепе, Коэнтрао - Джеррард, Хави, Иньеста – Роналду, Балотелли, Руни.

В символической сборной у нас, действительно, не нашлось места лучшему (по официальной версии ФИФА) игроку чемпионата - Лео Месси. Мы предпочли ему Бастиана Швайнштайгера. Но справедливость вручения ему этой награды и так уже оспорили многие известнейшие в мире специалисты, включая его куда более титулованного соотечественника Диего Марадону. Мы же изложили свои аргументы выше. Месси не в форме, и с каждым матчем играл все хуже и хуже. В решающих играх «суперзвезда» мирового футбола, если он форвард, обязан забивать голы. От Месси Аргентина этого так и не дождалась.

…Это был, действительно, лучший чемпионат мира. Лучший за многие-многие годы. И в плане открытия новых звезд, как колумбиец Хамес Родригес, и в плане команд-сенсаций, успешно заменивших признанных грандов – Чили, Колумбия, Коста-Рика, и, наконец, в плане того, что называется «футбольное творчество».

Спасибо, ЧМ-2014!

Кирилл Стадниченко