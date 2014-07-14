Лучшим боксером турнира на призы братьев Кличко признан Виктор Петров

В соревнованиях, организованных при поддержке Фонда Кличко и официального фан-клуба братьев Кличко, приняли участие боксеры 1996-97 годов рождения из пяти стран (Украина, Германия, Грузия, Молдова и Россия), которые соперничали в 10 весовых категориях, сообщили УНИАН в Фан-клубе братьев Кличко.

В 9 из 10 весовых категорий победу одержали украинцы.

Лучшим боксером турнира стал представитель Тернопольской области Виктор Петров, получивший специальный приз от братьев Кличко.

Кроме того, Петров станет одним из трех украинских боксеров, которые будут защищать честь Украины на II Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в китайском Нанкине с 16 по 28 августа.

Чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отметил: "Я очень рад, что, несмотря на сложившуюся в Украине непростую ситуацию, турнир подтвердил свой международный статус. Спорт должен объединять страны и нации и, ни в коем случае, не разъединять. Уверен, что уровень бокса в Украине растет. У нас достаточно большое количество Олимпийских чемпионов. Боксеры, выступавшие сегодня на турнире показали высокий класс и мастерство. Не зря статус турнира был признан Международной федерацией любительского бокса (АIBА)".

Также Кличко высказался относительно собственных ближайших планов: "Что касается меня, то подготовка к следующему бою против Кубрата Пулева, который состоится 6 сентября в Гамбурге, уже началась. Я уверен, что Пулев, в отличии от Дэвида Хэя, например, не только на словах будет доказывать, что он действительно хочет завоевать чемпионский титул, но и, самое главное, покажет это в ринге. Я в этом не сомневаюсь".

Одна из главных задач Фонда Кличко - создать условия для занятий спортом и ведения здорового образа жизни среди молодежи. За эти годы в соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 33 стран мира. Исполнительный директор Фонда Кличко Алина Носенко отметила: "Именно на турнире в Бердичеве громко заявляли о себе олимпийские чемпионы Лондона-2012 Александр Усик и Василий Ломаченко, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 Вячеслав Глазков, чемпион мира Евгений Хитров и многие другие известные отечественные и зарубежные боксеры. Уверена, победители и призеры нынешнего турнира уже в ближайшем будущем пополнят этот список".

В свою очередь, президен официального фан-клуба братьев Кличко Сергей Алексеев отметил: "Растет очень хорошая смена для братьев Кличко. Я уверен, что ребят, которые выступали на турнире, мы вскоре увидим на мировой арене и с удовольствием будем за них болеть. Миссия фан-клуба продолжать дело братьев Кличко и развивать спорт в Украине. Особенно, в такое непростое для страны время, когда спорт призван объединять нацию".

Турнир в Бердичеве проходил 10-12 июля.