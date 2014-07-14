Право организации чемпионата Украины по хоккею сезона 2014/15 останется у ФХУ

Об этом говорится в официальном заявлении ФХУ, которую распространила пресс-служба федерации.

В частности, в заявлении говорится: "В связи с тем, что в адрес Федерации поступила официальная информация от инициативной группы «Украинская хоккейная лига» о невозможности проведения чемпионата Украины в сезоне 2014/2015 годов под эгидой УХЛ, Федерация хоккея Украины информирует о следующем: Федерация хоккея Украины не передавала права на проведение национального чемпионата в сезоне 2014/2015 годов. Позиция Федерации в отношении проведения чемпионата остается неизменной, а работа по подготовке нормативной правовой базы будущего чемпионата находится на завершающем этапе".

В настоящее время серьезное беспокойство вызывает количество команд, которые на сегодня имеют намерение участвовать в чемпионате. Впрочем, с уверенностью можно сказать, что чемпионат Украины по хоккею в сезоне 2014/2015 годов будет организовано под эгидой Федерации хоккея Украины.

На сегодня ведется работа по поиску партнеров и спонсоров по привлечению финансовых ресурсов для покрытия расходов, которые ложатся на плечи организатора.

Как сообщал УНИАН, 4 июля состоялось рабочее совещание представителей хоккейных клубов Украины в рамках инициативной группы «Украинская хоккейная лига». В заседании приняли участие представители 10 клубов, а также исполнительный директор Федерации хоккея Украины Сергей Коваль и ответственный за проведение соревнований Дмитрий Христич. Свое желание выступать в сезоне 2014/15 в национальном чемпионате выразили 10 команд. Это киевские «Компаньон-Нафтогаз», «Сокол» и «Дженералз», белоцерковский «Белый Барс», донецкий «Донбасс», харьковское «Динамо», дружковский «Альтаир», хоккейный клуб «Кременчуг», днепродзержинская «Сталь» и львовские «Львы», которые планируют проводить домашние матчи в столице. Однако, сегодня стало известно, что УХЛ считает невозможным взять на себя проведение чемпионата из-за того, что лишь 5 команд сумели своевременно подтвердить свое участие в следующем сезоне.