Украинские гребцы завоевали две медали чемпионата Европы
13:05, 14 июля 2014Спорт
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Украинские спортсмены завоевали 2 медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ.
Украинские гребцы завоевали две награде европейского первенства / noc-ukr.org
Об этом повідолмяє пресс-служба НОК Украины.
Серебряным призером первенства Старого Света стал Эдуард Шеметило, который на дистанции 5000 м в каноэ финишировал вторым (22:47.687). Выиграл эту дистанцию немец Себастьян Брендель (21:48.823), бронза на счету россиянина Павла Петрова (22:53.951).
«Бронзу» украинской сборной в финальном заплыве каноэ-четверок с результатом 03:20.007 принесли Денис Коваленко, Эльнур Ахадов, Дмитрий Янчук и Тарас Мищук. Первое место заняла сборная Белоруссии (03:17.912), «серебро» досталось команде Венгрии (03:19.316).
Чемпионат Европы в Брандербурге (Германия) проходил 10-13 июля.
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