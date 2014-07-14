Украинские гребцы завоевали две медали чемпионата Европы

Об этом повідолмяє пресс-служба НОК Украины.

Серебряным призером первенства Старого Света стал Эдуард Шеметило, который на дистанции 5000 м в каноэ финишировал вторым (22:47.687). Выиграл эту дистанцию немец Себастьян Брендель (21:48.823), бронза на счету россиянина Павла Петрова (22:53.951).

«Бронзу» украинской сборной в финальном заплыве каноэ-четверок с результатом 03:20.007 принесли Денис Коваленко, Эльнур Ахадов, Дмитрий Янчук и Тарас Мищук. Первое место заняла сборная Белоруссии (03:17.912), «серебро» досталось команде Венгрии (03:19.316).

Чемпионат Европы в Брандербурге (Германия) проходил 10-13 июля.