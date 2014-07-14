Украинские пятиборцы завоевали три медали на чемпионате Европы

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Первую медаль в копилку сборной Украины принесла Виктория Терещук, которая после всех дисциплин набрала в сумме 1344 балла, чем обеспечила себе серебряную медаль Старого Света. Благодаря удачному выступлению Виктории и результатам еще двух украинок - Ирины Хохловой и Анастасии Спас - наша команда стала второй и в командном первенстве.

Еще одну медаль чемпионата Европы завоевал для Украины Павел Тимощенко, который стал третьим в индивидуальных выступлениях среди мужчин.

Чемпионат Европы проходил в Венгрии 12-13 июля.