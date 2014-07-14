Украинские пятиборцы завоевали три медали на чемпионате Европы
12:50, 14 июля 2014Спорт
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На европейском первенстве по современному пятиборью, который состоялся в венгерском городке Секешфехервар, украинские спортсмены завоевали 3 награды.
Виктория Терещук завоевала два серебра европейского первенства / noc-ukr.org
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Первую медаль в копилку сборной Украины принесла Виктория Терещук, которая после всех дисциплин набрала в сумме 1344 балла, чем обеспечила себе серебряную медаль Старого Света. Благодаря удачному выступлению Виктории и результатам еще двух украинок - Ирины Хохловой и Анастасии Спас - наша команда стала второй и в командном первенстве.
Еще одну медаль чемпионата Европы завоевал для Украины Павел Тимощенко, который стал третьим в индивидуальных выступлениях среди мужчин.
Чемпионат Европы проходил в Венгрии 12-13 июля.
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