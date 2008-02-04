Состояние Шевы для Михайличенко остается загадкой

Сегодня на базе Динамо в Конча-Заспе с журналистами пообщался главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко.

В списке приглашенных для подготовки к первому товарищескому матчу сборной в этом году произошли изменения.

Вместо Андрея Несмачного и Дмитрия Чигринского вызваны молодые динамовцы Виталий Федорив и Виталий Мандзюк.

"Список приглашенных на игру с киприотами несколько изменился, - объяснил Алексей Александрович. - По причине травм из обоймы сборной выпали Андрей Воронин, Андрей Несмачный и Дмитрий Чигринский, на их место мы вызвали Виталия Федорива и Виталия Мандзюка".

Сейчас в лагере сборной находятся футболисты Динамо и Шахтера, представители Днепра присоединятся к национальной дружине непосредственно на Кипре, где состоится сам матч. Алексей Михайличенко лично посетил Кубок Первого канала и остался довольный увиденным, отметив хорошее физическое состояние игроков донецкого и киевского клубов. "Динамовцы и горняки находятся примерно на одном уровне подготовки, как в физическом, так и в психологическом плане. Очень важно, что им удалось отдохнуть несколько дней после КПК. Никаких конфликтов, в связи с "горячим" финалом КПК, в сборной нет. Ребята пребывают в отличном настроении", - подчеркнул главный тренер.

Наставник Украины настоятельно заметил, что поединок против Кипра не является "проходным", уже с этого поединка стартует подготовка сборной к отборочному циклу ЧМ-2010. "Товарищеский матч - это когда ветераны собираются побегать, а матч против Кипра станет для нас первым этапом подготовки к ЧМ-2010. Каждая контрольная игра имеет большое значение для сборной. Я не хотел бы сейчас обращать внимание на силу соперника. В первую очередь, эта игра позволит команде первый раз собраться вместе, предоставит мне возможность побеседовать со всеми футболистами", - рассказал Михайличенко.

Физическое и функциональное состояние лидера нашей сборной пока остается загадкой для главного тренера. "По поводу состояния Шевченко на данный момент ничего не могу сказать, я еще с ним не общался, не знаю, будет ли Андрей на матче с Кипром", - прокомментировал Алексей Александрович.

Football.ua