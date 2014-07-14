Финал ЧМ: из-за беспорядков в Буенос-Айресе пострадали 7 человек
08:21, 14 июля 2014Спорт
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В Буэнос-Айресе в результате беспорядков, вызванных проигрышем национальной сборной Аргентины в финале чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Бразилии, пострадали 7 человек, более 30 были задержаны.
REUTERS
У "Обелиска", являющегося архитектурным символом столицы Аргентины, недовольные болельщики национальной сборной забросали камнями автомобили съемочных бригад телевидения и машины скорой помощи, передает Коммерсант.ru.
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REUTERS
Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы. После этого недовольные отступили с площади у "Обелиска" и начали забрасывать камнями находящиеся рядом магазины и один из театров, сообщили в полиции аргентинской столицы.
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