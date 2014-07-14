Главный тренер сборной Бразилии по футболу отправлен в отставку

На прошедшем чемпионате мира по футболу Бразилия не смогла войти в призовую тройку, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Луис Фелипе Сколари на пресс-конференции после матча за третье место с командой Голландии (0:3) заявил, что его будущее в сборной решит Бразильская конфедерация футбола. Как сообщается, помимо Луиса Фелипе Сколари постов лишатся и остальные члены тренерского штаба, а также технический директор Карлос Альберто Паррейра.