Сборная Германии стала чемпионом мира по футболу

В Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" завершился финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Германии по футболу выиграла у команды Аргентины со счетом 1:0.

Судьба матча решилась в дополнительное время.

Основное время и большая часть дополнительного прошли с небольшим преимуществом немцев, но аргентинцы заметно осторожничали, а сборная Германии не могла вскрыть плотную эшелонированную оборону соперника.

Судьбу игры решил эпизод, случившийся на 112-й минуте игры, когда Шюрле отдал пас на Гетце и тот приняв мяч на грудь с ходу пробил по мячу прямо в угол ворот.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Германии стала чемпионом мира. Серебро на счету команды Аргентины, бронза - у команды Голландии.

Чемпионат мира в Бразилии проходил с 12 июня по 13 июля.