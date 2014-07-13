ЧМ-2014, финал, Германия - Аргентина - 1:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Рио-де-Жанейро, на легендарном стадионе "Маракана", проходит финальный матч чемпионата мира по футболу-2014, в котором встречаются национальные команды Германии и Аргентины.

Эта игра станет заключительной - 64-й - в рамках футбольного марафона, продлившегося 32 дня.

В финальном матче сошлись самая яркая и одна из самых прагматичных команд мирового первенства.

Сборная Германии начала турнир с разгрома одного из своих основных оппонентов по групповому турниру команды Португалии со счетом 4:0. После этого немцы поделили очки со сборной Ганы (2:2) и выиграли принципиальное противостояние двух тренеров (Лев - Клинсманн) в матче с командой США - 1:0. В плей-офф немцы испытали сложности с командой Алжира - 2:1, но затем уверенно обыграли одну из самых ярких команд турниро - Францию - 1:0, а в полуфинале разгромили команду Бразилии со счетом 7:1. Таким образом, в шести матчах сборная Германии забила в общей сложности 17 голов в ворота соперников.

В свою очередь, команда Аргентины предпочла рациональный футбол в играх с даже самыми заурядными соперниками, заботясь, прежде всего, о результате. Команде изначально повезло с жеребьевкой, но все три игры в группе аргентинцы выиграли с минимальным счетом - у Боснии и Герцеговины (2:1), Ирана (1:0) и Нигерии (3:2). В плей-офф аргентинцы также с минимальным счетом и большим трудом обыграли команды Швейцарии и Бельгии (по 1:0), а в полуфинале лишь в серии пенальти обыграли сборную Голландии - 4:2. В итоге, команда с игры (не считая голов в серии пенальти) забила лишь 8 мячей.

В решающем матче турнира фаворитом на ставках букмекерских контор считается сборная Германии. Ставки на победу немцев принимаются с коэффициентом 2,25 к 1, на ничью - 3,40 к 1, на победу Аргентины - 3,60 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!!!!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!!!!!!

ФИНАЛ!!! Как много в этом звуке для сердца болельщицкого слилось...

Сегодня мы будем наблюдать за матчем турнира, который уже признан самым зрелищным в истории Чемпионатов мира. Разумеется, хочется увидеть такую игру и в финале. Хотя, учитывая наличие в этом матче сверх рациональной сборной Аргентины, шансы на яркий футбол сводятся к минимуму. А вот что было бы действительно справедливо, так это чтобы ТАКОЙ турнир выиграла именно яркая команда. В нашем случае - сборная Германии. Итак...

Финал, Германия - Аргентина: текстовая онлайн-трансляция

ТВ: Первый национальный

Стали известны стартовые составы команд:

Германия: 1. Нойер, 5. Хуммельс, 20. Боатенг, 16. Лам, 4. Хеведес, 7. Швайнштайгер, 18. Кроос, 6. Хедира, 8. Озил, 13. Мюллер, 11. Клозе.

Запасные: 12. Цилер, 22. Вайденфеллер, 21. Мустафи Ш., 17. Мертезакер, 2. Гросскройц, 3. Гинтер, 14. Дракслер, 19. Гётце, 23. Крамер, 9. Шюррле, 10. Подольски, 15. Дурм.

Аргентина: 1. Ромеро, 5. Гарай, 16. Рохо, 4. Сабалета, 15. Демикелис, 6. Билья, 8. Перес, 14. Маскерано, 9. Игуаин, 10. Месси, 22. Лавесси.

Запасные: 12. Орион, 21. Андухар, 3. Кампаньяро, 5. Гаго, 17. Фернандес Ф., 23. Басанта, 7. Ди Мария, 11. Родригес М., 13. Фернандес А., 19. Альварес, 18. Паласио, 20. Агуэро.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Немцы взяли мяч под контроль, но провести атаку не удалось - Клозе отдал пас в руки вратарю Ромеро.

2. Еще одна атака немецев - защитники отбивают мяч на Хуммельса.

3. Защитники в "коробочку" взяли Мюллера - опасный штрафной для немцев.

4. Удар Клозе в "стенку". В ответ Лавесси и Ко провели шикарную атаку. Удар проешлся, не мимо и не в створ, а вдоль ворот...

5. Мюллер с фланга навешивал в штрафную, но мяч перехватили защитники.

6. Ответ аргентинцев невнятный... Сабалета потерял мяч.

7. Мюллер еще раз навешивает в штрафную - Ромеро легко забрал мяч.

8. Немцы полностью перехватили инициативу на первых минутах.

9. Увязли в атаке немцы и Рохо легко отобрал мяч.

10. Очень опасный ответ арентинцев - Сабалета навешивал в штрафную, но партнеры по атаке пробежали мимо мяча.

11. Лавесси навешивал с углового - мяч легко поймал Нойер.

12. Не могут немцы пока пробить очень плотную и вязкую оборону соперника.

13. Ламм навешивал в штрафную, но Клозе не смог головой переправить мяч в ворота.

14. Кроос подал со штрафного - защитники Аргентины отбились.

15. Теперь Швайнштайгер навесил с фланга - вновь защитники отбились, угловой.

16. Перес пытался обострить ситуацию у ворот соперника, но упустил мяч на угловой.

17. Крамер получил травму в столкновении с Гараем. Пауза в игре.

19. Небольшую паузу взяли команды. Катают мяч в центре поля.

20. Аргентинцы прессингуют соперников, но пока неудачно.

21. ИГУАИН!!! Супермомент упускает форвард аргентинцев выйдя один на один с вратарем после ошибки Крооса.. Удар мимом ворот.

23. Атаку провели немцы, но Хеведес попал мячом прямо в защитника...

25. Немцы опять катают мяча вдоль штрафной аргентинцев. Придумать ничего не могут.

26. Неточный пас из центра поля в штрафную аргентинской команды - Ромеро забрал мяч.

27. И вновь Клозе не успевает на пас из глубины поля.

28. Лам отдавал шикарный пас в штрафную, но партнеры по команде в положении вне игры.

29. Первое предупреждение в матче - Швайнштрайгер грубо сфолил на Лавесси.

30. ГОЛ? Нет... Игуаин вне игры. Шикарная была комбинация Месси - Лавесси - Игуаин.

31. Вынужденная замена у немцев - Шюрле вместо получившего травму в начале матча Крамера.

32. Немцы опять катают мяч в центре поля. Ищут бреши в защите Аргентины.

33. Второе предупреждение - Хеведес сфолил на Сабалете.

34. Клозе прорывался вглубь аргентинской обороны, но завяз - аут.

35. В свою очередь, Месси прошел в штрафную и заработал угловой.

36. Лавесси подал угловой - Нойер легко забрал мяч.

37. ШЮРЛЕ!!!!! Завершал молниеносную атаку немецкой команды, но ударил с ходу прямо во вратаря.

38. Еще одна затяжная позиционная атака немцев, но Шюрле упустил мяч в аут.

39. Перес прошел по флангу, но в борьбе с немецкими защитниками все-таки потерял мяч.

40. МЕССИИИИИ!!!!!! Шикарный проход по флангу и по лицевой линии до ворот. Только Нойер спас свою команду от неминуемого гола.

41. Несколько грубых фоолов с двух сторон. Пострадали Боатенг и Билья. Судья может потерять нити игры.

42. Мюллер навешивал в штрафную - Сабалета вновь выбил мяч.

43. КРООС бил по воротам с убойной позиции - вратарь на месте.

44. Мюллер опять навесил - Клозе не успел к мячу.

45. Кроос дважды подавал угловой - сначала Гарай выбил мяч, затем штанга сыграла за сборную Аргентины...

ПЕРЕРЫВ

Что же, аргентинцы оказались гораздо лучше, чем о них думали. И специалисты, и аналитики букмекерских контор. Команда сумела построить игру так, что соперник большую часть времени проводил в середине тайма, думая о том как бы взломать эту непроходимую оборону. С другой стороны, в атаке "феерит" не только и не столько Месси, сколько его партнеры по команде - Лавесси и Игуаин. И пока игра идет скорее по плану аргентинцев, нежели немцев.

В перерыве Леву стоит крепко задуматься и объяснить своим игрокам как им действовать после перерыва. Разумеется, если они хотят выиграть. И еще..

Чем ближе к концу матча, тем игра будет острее. Стоит надеяться, что нас ждет ФАНТАСТИЧЕСКИЙ второй тайм...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Замена у Аргентины - Агуэро вышел вместо Лавесси.

47. Первая атака зааргентинцами - Игуаин оказался вне игры после паса Месси.

48. МЕСССИИИИИИ!!!!! Потрясающий момент, но мяч после его удара пролетает совсем рядом со штангой.

49. Маскерано нанес какой-то совсем невнятный удар - мяч пролетел далеко от ворот.

50. Первое подобие атаки немцев во втором тайме. Клозе пытался прорваться в штрафную, но защитники заблокировали его проход.

51. Ответ аргентинцев - пас на Месси, который в оффсайде.

52. Немцы вновь готовят нечто грандиозное. Обычно все пшиком заканчивается сегодня.

53. Мдаа. Со зрелищностью сегодняшний матч явно подкачал. Настоящий финал... Вспомните ЧМ-2010 - Испания против Голландии...

54. Немцы наконец провели опасную атаку, но Гарай вынес мяч на угловой.

55. Кроос подал угловой - аргентинцы отбились.

56. Игуаин столкнулся с Нойером - судья к явному негодованию аргентинцев ограничивается лишь аутом...

57. Между тем, у Игуаина серьезная травма. Голкипер ударил его коленом в лицо.

58. Пауза в игре затянулась.

59. Атака немцев - Клозе бил по воротам головой после навеса прямо в руки вратарю.

60. Хеведес попытался начать еще одну атаку немцев - Мюллер не догнал мяч.

61. Еще один момент у немцев. Шюрле простреливал на Озила - тот упустил мяч за лицевую линию. От ворот.

62. Ответ аргентинцев - Агуэро заработал угловой.

63. Угловой подал Месси - Агуэро пробил выше ворот.

64. Маскерано получил желтую карточку. Сорвал атаку, сфолив на Клозе.

65. Теперь Агуэро получает карточку. Сфолил на Швайнштайгере.

66. Билью сбил Клозе. Штрафной для аргентинцев.

67. Нойер легко забрал мяч. В ответной атаке, в свою очередь, блестяще играет голкипер аргентинцев.

69. Сабалета навесил мяч в штрафную - Нойер эффектно выбил мяч кулаками.

70. Теперь Хеведес навесил с фланга - слишком неточно...

71. ШЮРЛЕ!!!!! Выходил один на один с вратарем, но упустил мяч.

72. На Маскерано нарушили правила немцы в центральном круге. Штрафной.

73. Сабалета простреливал в сторону ворот немцев - Хуммельс перехватил мяч.

74. Месси пробежался вдоль бровки в сторону ворот немцев, но упустил мяч в аут.

75. Удар Месси - закрутил с левой ноги с линии штрафной, мимо.

76. 74 738 зрителей присутствуют на финале ЧМ.

77. Замена у Аргентины - Паласио выходит вместо Игуаина.

78. Месси совершает шикарный дриблинг, но мяч вновь забирает Нойер.

79. Угловой подавали немцы - защитники отбились.

80. Вторая волна атак немцев - Хеведес не смог обработать мяч на ударной позиции.

81. Еще одна атака немцев. Озил выдавал пас на Крооса, который с ходу ударил мимо ворот.

82. А вот и болельщик нашелся на Маракане, побегавший по полю в финальном матче чемпионата мира. Для него это, безусловно, звездный и исторический момент одновременно.

84. Агуэро поскользнулся и не смог получить мяч в опасном моменте своей команды.

85. Аргентинцы катают мяч в центре поля. Их видимо все устраивает.

86. Замена у Аргентины - Переса меняет Гаго.

87. Билья рвался вперед, но защитники отбились.

88. Замена в сборной Германии - Гетце вместо Клозе.

89. Закончилась эпоха великого Мирослава Клозе. Ему 36, на чемпионатах мира уже не сыграет...

90. Судья добавил 3 минуты.

90+1. Гетце мог первым же ударом решить судьбу матча и чемпионата. Слабо пробил.

90+2. Мюллер упускает отличный момент, попадая мячом прямо в защитника.

ВСЕ! Дополнительное время! Два тайма по 15 минут.

Упорными оказались аргентинцы. И очень дисциплинированными. Они не были фаворитами в этом матче, но и не уступили.

НАЧАЛСЯ ТРЕТИЙ ТАЙМ!

91. И тут же опаснейшая атака Германии. Шюрле пробил рямо в Ромеро.

92. Ответ аргентинцев - Паласио отдал пас на Месси, но удар не получился.

93. Еще одна атака немцев - Мюллер оказался вне игры.

95. Крооса сбили в центре поля. Немцы ппробьют штрафной.

96. Неудачно разыграли немцы штрафной. Гетце упустил мяч за лицевую линию. От ворот.

97. ПАЛАСИО! Не смог воспользоваться грубейшей ошибкой Хуммельса и не перекинул мяч через Нойера.

98. Шюрле прошел по флангу, но упустил мяч за лицевую линию.

99. Боатенг пытается обострить атаку немцев.

100. Ответ аргентинцев - Агуэро упустил мяч за боковую линию.

101. Швайнштайгер получил травму в борьбе с Маскерано. Пауза в игре.

103. Агуэро не смог пройти сквозь немецкую оборону, упустив мяч еще до штрафной.

104. Теперь Лам делал предачу на Шюрле - вновь защитники быстрее.

105. Лама сбил в центре поля Паласио.

ПЕРЕРЫВ

ЧЕТВЕРТЫЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

107. Кажется, команды уже смирились с серией пенальти. Минимум атакующих дейтсвий в первые минуты.

108. Кроос подавал штрафной - аргентинцы отбились.

109. Швайнштайгер вновь получил травму в борьбе с Агуэро. Судья пожалел аргентинца - не удалил с поля.

110. Кровь на лице "Швайни". Судья безмолвствует.

111. Теперь Мюллер столкнулся с Демикелесом. Ситуация на поле накаляется...

112. Швайнштайгер вернулся на поле. Публика устроила ему мини-овацию.

113. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ГЕТЦЕ!!!! 1:0!!!!

114. Великолепно принял мяч на грудь после паса Шюрле и не давая тому опуститься на газон ударил в угол ворот. Браво, Марио!

115. Аргентинцы встрепенулись. Сейчас что-то будет.

116. Боатенг вынес мяч из своей штрафной, прерывая атаку аргентинцев.

117. Нойер прерывает еще одну атаку аргентинцев.

118. Месси бил головой - выше ворот.

119. Еще один навес с фланга - мяч в руках у Нойера.

120. МЮЛЛЛЕР!!!!! Едва не забил второй гол.

120+1. Замена у Германии - Мертезакер вместо Озила.

120+2. Месси бьет штрафной. Выше ворот.

ВСЕ!!!!! Deutschland!!!!!!

Германия - чемпион мира.

Спасибо за внимание!

Это был ФАНТАСТИЧЕСКИЙ чемпионат мира в Бразилии!!!!