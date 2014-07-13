В Рио прошла церемония закрытия ЧМ

В Рио-де-Жанейро на легендарной арене "Маракана" состоялась церемония закрытия Чемпионата мира по футболу 2014 года.

Церемония проходила на сцене, уложенной прямо на футбольном поле и стилизованной под бразильский флаг.

В начале представления на сцене появились четыре 3-метровые фигуры, каждая со своим значением - Свобода, Солидарность, Разнообразие, Страсть. Затем появились девушки в национальных бразильских платьях с флагами 32 стран-участниц турнира. Центральными фигурами были дамы в платьях с флагами Германии и Аргентины, которых сопровождали кавалеры, в одеждах национальных команд стран-участниц финала и с официальными мячами турнира - Бразуками. Они исполнили ряд финтов, постоянно жонглируя мячами.

Песню закрытия ЧМ-2014 исполнила поп-дива Шакира в компании с Карлосом Сантаной и Вайклефом Джином. Также свою песню исполнил известный бразильский исполнитель в стиле "самба" Алешандро Пирес и не менее известная бразильская певица Иветта Сангала.

Напомним, что гимн чемпионата открытии турнира исполняла другая всемирно известная певица Дженифер Лопес.

После церемонии закрытия турнира, в 22.00 по киевскому времени состоится финальный матч Чемпионата мира по футболу-2014, в котором сойдутся национальные сборные Германии и Аргентины.