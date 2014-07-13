Сборная Голландии разгромила Бразилию в матче за 3-е место ЧМ

В столице Бразилии - Бразилиа - завершился матч за 3-е место чемпионата мира по футболу, в котором хозяева чемпионата мира проиграли команде Голландии со счетом 0:3.

Судьба игры решилась в первые 15 минут.

Голландцы начали игру в быстром темпе и уже на 3-й минуте проход Роббена завершился нарушением правил со стороны бразильцев. Суддья назначил пенальти, который реализовал ван Перси. После этого "оранжевые" взяли небольшую паузу, но уже на 15-й минуте провели еще одну атаку, которую точным ударом завершил Блинд - 2:0.

Стоит отметить, что в обоих голевых эпиодах судья совершил ошибки. Пенальти не было, так как нарушение было совершено перед штрафной площадью, а в случае со вторым голом боковой арбитр не зафиксировал вне игры у игрока сборной Голландии.

Во втором тайме голландцы в основном сдерживали атаки соперников, а в концовке вновь перехватили инициативу. Уже в добавленное арбитром время (90+1 минута) Вейналдум забил третий гол, довершив разгром хозяев ЧМ.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Голландии заняла третье место по итогам турнира, а Бразилия финишировала лишь четвертой и осталась без медалей турнира.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в финале ЧМ сойдутся сборные Германии и Аргентины.