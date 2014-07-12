ЧМ-2014, матч за 3-е место, Бразилия - Голландия - 0:3: онлайн-трансляция

Сегодня в столице Бразилии - Бразилиа - проходит предпоследний матч чемпионата мира по футболу-2014, игра за 3-е место, в которой встречаются сборные Бразилии и Голландии.

Матч за третье место, по традиции, отмечается достаточно открытой и результативной игрой, в которой потерявшие шансы на победу в турнире команды действуют раскованно, не боясь ошибиться и не особо заботясь о результате. Вместе с тем, победитель этой игры получает бронзовые медали.

В предпоследнем матче бразильского Мундиаля сошлись хозяева мирового первенства и одна из самых прагматичных команд нынешнего турнира.

Бразильцы оставили по ходу турнира о себе неоднозначное впечатлние. Команда начала со скандальной победы над сборной Хорватии, добытой благодаря нескольким ошибочным решениям арбитра (3:1), затем только в серии пенальти выиграла первый матч плей-офф - 1/8 финала - у сборной Чили (4:3) и, наконец, испытала огромнейший конфуз в полуфинальном матче со сборной Германии, где потерпела крупнейшее поражение в своей истории на чемпионатах мира - 1:7, став соавтором нескольких рекордов.

Сборная Голландии, по традиции, отличалась практицизмом, показав яркую игру только в первом матче, где были разгрмолены все еще действующие чемпионы мира из Испании - 5:1. В дальнейшем голландцы выиграли еще три матча подряд в основное время, а в четвертьфинале лишь в серии пенальти сумели обыграть главную команду-сенсацию нынешнего турнира - сборную Коста-Рики - 4:3. Наконец, в полуфинале голландцы абсолютно на равных провели матч со сборной Аргентины, но уступили в серии пенальти, 2:4. Вместе с тем, на данный момент команда остается непобежденной в Бразилии - ни в основное, ни в дополнительное время.

В матче за третье место фаворитами считаются хозяева ЧМ. На победу сборной Бразилии ставки принимаются с коэффициентом 2,12 к 1, на победу Голландии - 3,55 к 1, на ничью - 3,85 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!!

Предпоследний матч чемпионата мира...

Турнир в Бразилии подарил нам очень большое количество захватывающих игр. Тех, которые завораживали и держали в напряжении с первых и до последних минут. Матч за 3-е место, кстати, в отличие от того же финала, должен быть именно таким. А этот чемпионат в целом уже назван самым зрелищным в истории мирового футбола. Итак...

Матч за 3-е место, Бразилия - Голландия: текстовая онлайн-трансляция

ТВ: ТРК Украина

Стали известны стартовые составы команд:

Бразилия: 12. Жулио Сезар, 4. Давид Луис, 14. Максвелл, 23. Майкон, 3. Тьяго Силва, 17. Луис Густаво, 8. Паулиньо, 11. Оскар Жуниор, 16. Рамирес, 19. Виллиан, 21. Жо.

Запасные: 1. Жефферсон, 22. Виктор, 6. Марсело, 13. Данте, 15. Энрике, 2. Дани Алвес, 18. Эрнанес, 20. Бернард, 5. Фернандиньо, 7. Халк, 9. Фред, 10. Неймар.

Голландия: 1. Силлессен, 2. Влаар, 3. де Врей, 4. Мартинс Инди, 5. Блинд, 16. Класи, 20. Вейналдум, 11. Роббен, 10. Снейдер, 9. ван Перси, 15. Кюйт.

Запасные: 22. Ворм, 23. Крул, 7. Янмаат, 13. Велтман, 14. Конголо, 12. Верхаг, 6. де Йонг Н., 18. Фер, 21. Депай, 8. де Гузман, 17. Ленс, 19. Хунтелаар.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Чувствуется, что бразильцы заведены до предела. И как они пели гимн, и отчаянные слезы на лицах (воспоминание конфуза с немцами), и, в то же время, полная решимость в глазах.

2. ПЕНАЛЬТИ! Роббена сбил Тиаго Силва. Жетая карточка бразильцу.

3. 0:1! Ван Перси!!!!!!

4. Между тем, нарушение вроде как было еще до пределов штрафной. Но, бразильцы спорили как-то вяло.

5. Шокирующее начало для Бразилии. Более, чем шокирующее...

6. Майкон пытался из-за боковой выбросить мяч на Оскара, но чуть промахнулся. От ворот.

7. Голландцы вновь контролируют мяч. В основном, в центре поля.

8. Рамирес пытался прострелить в штрафную, но мяч запутался в частоколе ног голландцев.

9. Вторая желтая карточка - Роббену. Хватала за трусы Паулиньо.

10. Фланговый прострел Жо никто не смог завершить. Потенциально опасный пас был.

11. В ответ Роббен пытался вновь на скорости продраться в штрафную, но на сей раз защитники его остановили без нарушения правил.

12. Виллина боролся с Кюйтом у бровки поля и заработал аут.

13. Теперь Рамирес навесил с другого фланга - защитники отбились.

14. Бразильцы владеют мячом, но пока в центре поля.

15. Заброс на Оскара из центра сделал кто-то из бразильцев. Тот, обрабатывая мяч, сыграл рукой.

16. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 0:2! БЛИНД!!!!!!!

17. Роббен начал опасную атаку своей команды, а завершающий удар нанес Блинд - шикарный удар под перекладину.

18. Что, Бразилия - повторение пройденного?..

19. Блинд выбил мяч прервав опасную атаку Майкона и Оскара.

20. Чем же так провинились перед футбольным Богом бразильцы?...

21. Луис пошел вперед, но де Врей грамотно прервал его проход.

22. Тут же проход Оскара и удар - Силлессен на месте.

23. Майкон совершил сольный проход и удар - Влаар заблокировал мяч.

24. Ответ голландцев - Де Врей финтит, легко обыгрывая двух голландцев. Но, отдать точный пас на партнера не может.

26. Последние 2 минуты бразильцы просто держат мяч. Такое впечатление, что не знают, что дальше делать.

27. Оскара сбили возле штрафной голландцев. Очень опасный стандарт для бразильцев.

28. Оскар подал штрафной и Луис выпрыгнув неудачно ударил головой.

29. Голы повторили по ТВ. Оба, вроде как, неправильные. Пенальти не было, во втором эпизоде боковой арбитр не углядел вне игры...

30. Еще одна атака голландцев. Роббен немного "начудил".

32. Роббен подал штрафной - защитники отбились.

33. Вторая волна атаки - Ван Перси подал мяч прямо в руки вратарю.

34. Оскар подал штрафной - Вейналдум отбил мяч на угловой.

35. Жо опасно навешивал с левой ноги в штрафную - мяч улетел за ворота.

36. Предупреждение де Гузману. Прервал очень опасный проход Оскара.

37. Оскара опять держат за руки - штрафной.

38. Опаснейший штрафной - Луис и Паулиньо по очереди не успели замкнуть навес с фланга.

39. Травма у Кюйта - пауза в игре.

40. Рамирес вновь пытался прострелить в штрафную, но мяч перехватил Роббен.

41. Ван Перси опасно ударил - Сезар на месте.

43. Рамиреса грубо сбил Инди - опасный штрафной для бразильцев.

44. Оскар бьет в стенку, добивание Максвелла - выше ворот.

45. Судья добавил 2 минуты.

45+1. Голландцы заканчивают тайм в атаке. Им все мало...

45+2. ... а бразильцы не могут разобраться, кто вводит мяч в игру из аута.

ПЕРЕРЫВ

Что же это получается - провальный чемпионат мира для хозяев и главных фаворитов. Провальный во всех смыслах. В начале бразильцы далеко не бесспорно обыгравали команды, относящиеся к середнякам и аутсайдерам мирового футбола, в первом раунде плей-офф едва не выбыли из борьбы спасшись в серии пенальти с чилийцами, едва одолели также далеко не элитную Колумбию и два конфуза на финише... С теми, кто как раз к грандам таки причисляется.

И если в начале турнира все справделиво полагали, что бразильцы "темнят", готовятся к решающим матчам, то теперь это уже не срабатывает. Карты биты.

Безусловно, после 1:7 эта победа необходима команде Сколлари как воздух. Вместо этого, 0:2 после первого тайма. Граждане Сколлари и Ко - у вас есть еще 45 минут чтобы хоть как-то попытаться оправдаться. Весь мир на вас смотрит. Верит и ждет...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Замена у Бразилии - Фернандиньо вышел вместо Густаво.

47. Бразильцы контролируют мяч. Но, идут с ним не вперед, а назад, к своему вратарю.

48. Рамирес совершил проход по центру поля и заработал угловой.

49. Виллиан подавал с фланга после розыгрыша углового, но защитники отбились.

50. РОББЕН - шикарный проход и удар, но защитники заблокировали мяч.

51. Оскар входил в штарфную, но Вейналд заблокировал проход.

52. Много суеты в центре поля и взаимных ошибок...

54. Грубо сыграли бразильцы на ван Перси - штрафной.

55. Голландцы потеряли мяч в простой ситуации после розыгрыша штрафного.

56. Бразильцы атаковали, но Фернандиньо нарушил правила.

57. Замена у Бразилии - Эрнанес вместо Паулиньо.

58. Эрнанес грубо нарушает правила на Роббене. Второе грубое нарушение за минуту нахождения на поле.

59. РАМИРЕС!!!! В дальний угол бил - совсем рядом со штангой мяч прошел.

60. Теперь Максвелл пытался навесить в штрафную - защитники выбил мяч в аут.

61. Опять атакуют бразильцы - Влаар выбивает мяч.

62. Бразильцы перехватили инициативу во втором тайме.

63. Голландцы сфолили на Майконе - очень опасный штрафной.

64. Луис бьет прямо в руки Силлессену.

65. Оскар прошел в штрафную, но там у него мяч выбил Влаар.

66. Еще один спорный момент - мяч вроде как попал в руку Влаару. "Поджимают" судьи бразильцев.

67. Луис навесил в штрафную - мяч ушел за ворота. От ворот.

68. Роббен нарушил правила в борьбе с Луисом. Весьма спорное нарушение, Роббен смеется.

69. Оскару желтая карточка за симуляцию. Хотя, вроде как, Блинд его сбивал. Скандальчик намечается...

70. Замена у Голландии - Янмаат заменил Блинда. Блинд травмировался в борьбе с Оскаром.

72. Роббен и Вейналдум не поделили мяч в чужой штрафной. Могло быть 3:0...

73. Замена у Бразилии - Халк вместо Рамиреса.

74. Роббен опять врывался в штрафную. И опять не смог пробить, уступив в силовой борьбе защитнику бразильцев.

75. Первый удар Халка - чуть выше ворот...

77. Еще раз Халк ворвался в штрафную голландцев. На сей раз мяч у него отобрали.

78. Жо финтит на фланге, но пока ничего остроатакующего из этого не выходит.

79. Оскар дважды опасно подавал в штрафную - голландцы отбились.

80. РОББЕН прострелил в штрафную - три бразильца укоротили мяч.

81. Игра идет от ворот до ворот. Виллиан навешивал с фланга - Силлессен забрал мяч.

82. Роббен упал в штрафной. Судья показывает, что пенальти не было.

84. И вновь Роббен мчится в штрафную. Вратарь Сезар быстрее оказался у мяча.

85. Халк подавал опасный штрафной - голландцы вынесли мяч.

86. Янмаат навешивал в штрафную - Роббен чуть не успел к мячу, защитники выбили на угловой.

87. Роббен подал угловой, Кюйт пытался замкнуть прострел, но удар получился выше ворот.

88. Роббену навешивали мяч из глубины поля - Оскар перехватил этот пас.

89. Эрнанес вновь грубит. Явно заряженный негативной энергией вышел на поле игрок.

90. Еще одна замена у Голландии, вновь вынужденная. Велтман выходит вместо травмированного Класси.

90+1. ГГГООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!! ВЕЙНАЛДУМ!!!!! 0:3!!!!!!

90+2. Шикарная комбинация получилась у голландцев.. Отличный пас от Янмаата.

90+3. ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПРОВАЛ БРАЗИЛИИ! ПРОСТО ПРОВАЛ!!! 1:10 В ДВУХ МАТЧАХ...

90+4. Последняя замена у Голландии - Силлессена заменил Ворм.

ВСЕ!

ГОЛЛАНДИЯ - ТРЕТЬЯ!!!

Бразилия - четвертая...

Спасибо за внимание!

Нас ждет еще один - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ - СУПЕРФУТБОЛ из Бразилии.

До завтра!